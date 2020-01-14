Windows 7 系统今日正式退役 历经 10 年让人不舍

提起 Windows 7 系统，大家肯定再熟悉不过了，虽说 Windows 10 于 2015 年推出，但很多人依然钟情于 Windows 7。可是今天，微软公司宣布 Windows 7 系统正式退役，微软会停止对 Windows 7 的外延支持，也不再发布任何安全更新。微软表示：你仍可以继续使用运行 Windows 7 的电脑，但如果没有持续软件和安全更新，电脑遭受病毒和恶意软件攻击的风险会更大。从目前开始，保持安全的最好方式是采用 Windows 10。而使用新电脑是体验 Windows 10 的最好方式。虽然可以在旧设备上安装 Windows 10，但这不是建议做法。

三星收购美国网络服务商 TWS 扩大 5G 布局

新浪科技讯 北京时间 1 月 14 日上午消息，据外媒报道，三星电子周二表示，他们将收购美国网络服务提供商 TeleWorld Solutions (TWS)，从而更好地提供 5G 基础设施和解决方案。根据这笔交易，TWS 将成为三星电子美国公司的全资子公司。三星并未透露这笔交易的具体价格。TWS 总部位于弗吉尼亚州尚蒂伊，专长于为移动服务和有线电视运营商提供网络设计、测试和优化服务。三星表示，这笔收购将让他们能够提供从半导体和手机到网络基础设施的端对端解决方案，目前美国对 5G 基础设施和 4G LTE 增强的需求正在不断上涨。

华为进行组织架构调整 Cloud&AI 成为第四大 BG

华为近日对组织架构进行了新一轮调整，其中 Cloud&AI 升至华为第四大 BG。据记者了解，华为上周对内发布了新的人事任命文件。文件显示，侯金龙担任 Cloud&AIBG 总裁，彭中阳任企业 BG 总裁，原企业 BG 总裁阎力大调任 B 类国家管理部总裁。此外，吴伟涛任公司总干部部副部长，刘宏云增任东南亚地区部总裁。此次调整也意味着 Cloud&AI 成为继运营商 BG、企业 BG、消费者 BG 外，华为的第四大 BG。此前，“Cloud&AI 产品与服务” 和 “智能汽车解决方案” 在华为组织架构中属于 BU 部门，但层级与 BG 并列，同属华为的一级部门。

印度拟 2021 年首次送人上太空 中国专家：挺难的

印度空间研究组织主席 K·西万近日详述了该国首次载人航天飞行任务。这项任务名为 “加甘扬”，预计耗资 1000 亿卢比（约 14 亿美元），拟于 2021 年 12 月执行。中国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩表示：“如果印度能成功开展此次载人航天飞行任务，将成为全球第 4 个独自掌握载人航天技术的国家，对印度来说意义重大。” 但是 “载人飞船对印度来讲是全新航天器，对于经济和技术实力等都有限的印度来讲，要想成功实现载人航天困难重重，需要通过国际合作，并举全国之力奋斗多年才有希望。”

信用卡巨头 Visa 斥资 53 亿美元收购互联网金融公司 Plaid

腾讯科技讯 在过去十年中，互联网金融产业在全球崛起，以移动支付业务为标志，互联网公司对于传统商业银行甚至于中央银行构成了巨大威胁。与此同时，传统商业银行和金融服务公司，一方面开发各种应用软件提供数字金融服务，另外一方面对有潜力的互联网金融公司展开了并购。据外媒最新消息，全球信用卡巨头维萨公司周一宣布，将以 53 亿美元收购硅谷互联网金融初创企业普莱德公司。普莱德公司的属性是一家技术开发公司，他们的产品推动了一系列受欢迎的金融应用，它提供了初创企业在应用和网站中提供银行数据的管道。