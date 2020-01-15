苹果机架式 Mac Pro 正式开售，起售价 51999 元

IT 之家 1 月 15 日消息 今日，苹果官网正式上架了机架式 Mac Pro，提供了适合机架配置的设计，起售价 51999 元，具有与标准 Mac Pro 相同的配置选项。去年 12 月，苹果官网上架了新款 Mac Pro，其中塔式 47999 元起，6-7 周内到货。彼时，机架式 Mac Pro 显示即将发售。机架式 Mac Pro 的基本型号与标准 Mac Pro 相同。新款 Mac Pro 搭载最多达 28 个核心的工作站级 Xeon 处理器，配备 1.5TB 高性能内存系统、八个 PCIe 扩展槽，以及配备强大显卡的图形处理架构。此外，Mac Pro 引进的 Apple Afterburner 是一款颠覆传统的加速卡，可同时播放三条 8K ProRes RAW 视频流。

华为 P40 Pro 或拥有陶瓷版本？四曲面机身颜值要逆天

作为华为的开年旗舰，有关 P40 系列的消息最近也多了起来。近日消息表示，华为 P40 Pro 将会拥有陶瓷后盖的顶配版，搭配四曲面机身设计，营造出更加温润的手感以及更坚固耐用的机身。采用陶瓷机身的华为 P40 Pro，无疑会在机身质感方面更上一层楼。根据目前的爆料显示，华为 P40 或采用一块 6.2 英寸的屏幕，P40 Pro 则采用了四曲面设计。不仅如此，P40 系列还将会搭载麒麟 990 5G 芯片、以及 5120 万像素 RYYB 索尼定制 CMOS、和一颗 800 万潜望式长焦镜头，最高支持 10 倍光学变焦。

特斯拉大涨 马斯克将获 3.46 亿美元首期股票期权薪酬

新浪科技讯 北京时间 1 月 15 日早间消息，据外媒报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克即将赚取其第一批 3.46 亿美元的股票期权，这是创纪录的薪酬方案。特斯拉的股价周一飙升 9%，创下历史新高。只要再涨 6%，使得特斯拉股票市值达到 1000 亿美元，然后在一月期和六月期的平均水平上维持住这一水平，就将触发马斯克购买特斯拉股票的 12 批股票期权中首批期权的执行。特斯拉在 2018 年首次公布马斯克的一揽子薪酬方案时表示，如果不发行新股，马斯克理论上可能获得高达 558 亿美元的收益。

Disney+成 2019 年第四季度美国下载量最高应用

新浪科技讯 北京时间 1 月 15 日早间消息，据国外媒体报道，Sensor Tower 的数据显示，美国消费者对迪士尼最新的家庭流媒体服务 Disney+展示出了较高的兴趣。Sensor Tower 对 2019 年第四季度的应用趋势进行了研究。Disney+于去年 11 月中旬在美国推出，在登录应用市场之后，这个应用在第四季度中被下载了超过 3000 万次，Sensor Tower 表示，这一下载量比排在第二的 TikTok 多出了一倍有余。在 App Store 上，Disney+击败了 YouTube 和 TikTok，斩获下载量第一的殊荣，值得注意的是，在过去 4 个季度中，YouTube 一直蝉联第一。

诺基亚在芬兰裁员 180 人 称将继续追加 5G 投入

新浪科技讯 北京时间 1 月 15 日早间消息，电信设备商诺基亚本周二表示，今年准备在芬兰裁员约 180 人，与此同时，公司还会向 5G 技术、数字化技术投入更多资金。在芬兰，诺基亚有员工约 6000 人；裁员与 Oulu 及其它地方的 5G 产品开发团队无关。因为落后爱立信、华为，诺基亚正在努力恢复投资信心。因为 5G 投资加大，去年 10 月时诺基亚曾经下调 2019 年、2020 年业绩预期，这一消息导致股价下跌近三分之一。在周二的声明中，诺基亚再度重申三季度声明，在 2020 年底之前将成本节约目标降至 5 亿欧元 (5.57 亿美元)。