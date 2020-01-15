苹果 Mac Pro 今日 51999 元起售

今日，苹果官网正式上架了机架式 Mac Pro，提供了适合机架配置的设计，起售价 51999 元，具有与标准‌Mac Pro 相同的配置选项。

去年 12 月，苹果官网上架了新款 Mac Pro，其中塔式 47999 元起，6-7 周内到货。彼时，机架式 Mac Pro 显示即将发售。机架式 Mac Pro 的基本型号与标准 Mac Pro 相同，后者配备 3.5GHz 的 8 核 Intel Xeon W 处理器、32GB RAM 和 256GB 存储空间。

特斯拉股价破 500 美元

美东时间 1 月 13 日，特斯拉股价开盘后持续拉升，首次冲破 500 美元大关。截至当天收盘，特斯拉股价大涨 9.77%，报 524.86 美元，创下历史新高，总市值已接近千亿美元，超过通用汽车和福特汽车的市值总和。

在国内，1 月 14 日，特斯拉概念板块午后开盘拉升走强。截至收盘，长盛轴承（300718，SZ）、威唐工业（300707，SZ）涨停；天齐锂业（002466，SZ）涨幅超过 8%；江特电机（002176，SZ）涨幅超 6%；赣锋锂业（002460，SZ）涨幅超过 4%。

谷歌拟在两年内限制广告公司使用 cookies

1 月 15 日早间消息，Alphabet 旗下谷歌公司计划在两年内屏蔽企业在其 Chrome 浏览器上跟踪网民的一种常见方法，试图借此满足用户日益增长的隐私要求。

谷歌周二发表博文称，该公司的计划是限制广告软件公司和其他组织将其浏览器 cookies 连接到并非它们运营的网站。

柔宇科技据称寻求在美国 IPO 以募集 10 亿美元

据知情人士透露，柔性显示器制造商柔宇科技已秘密申请在美国进行首次公开募股，以筹集约 10 亿美元。知情人士说，这家初创企业寻求资金以扩大其销售、营销团队和研究设施。

该公司原计划通过一轮非公开融资以募集这笔资金，给公司的估值大约为 80 亿美元。但是，随着中国风险投资领域陷入低迷导致流动性紧缩，该公司目前打算从美国市场募集资金。

传 5G iPad 将采用毫米波技术

1 月 15 日，据 DigiTimes 报道称，苹果公司正在开发一款支持 5G 毫米波技术的 iPad。

根据 3GPP 协议规定，5G 网络主要使用两段频率：FR1 频段和 FR2 频段。FR1 频段的频率范围是 450MHz-6GHz，又称 sub 6GHz 频段；FR2 频段的频率范围是 24.25GHz-52.6GHz，通常被称为毫米波（mmWave）。