近日，阿里巴巴投资的中国初创公司 AutoX 已申请在加州测试自动驾驶汽车，且车内并不配备人类司机。这将是继 Waymo 之后，又一家不配备人类司机的自动驾驶汽车测试。

AutoX 是 L4 级别的无人驾驶解决方案提供商，专注于打造世界上最有经验的 AI 司机。通过最先进的人工智能和大量的中国复杂城市路况数据，自主研发 level4 自动驾驶全栈解决方案，打造自动驾驶的核心车脑系统和平台。AutoX 的人工智能司机，通过软硬件一体化的方式来设计其 AI 大脑，同一个司机驱动不同的车型，包括：轿车、SUV 和 MPV，轻卡和重卡，燃油和电动车。为自动驾驶技术真正量产落地创造了先天条件。

可以说，目前 AutoX 算得上是成长最快的自动驾驶公司了。2016 年，AutoX 在美国硅谷由国际著名的自动驾驶科学家、普林斯顿大学教授、三维深度学习发明者、谷歌最佳学术论文获奖者、MIT TR35 自动驾驶领域唯一世界级获得者肖健雄教授领衔创立，公司成员来自 MIT、CMU、Stanford、Berkeley 等美国自动驾驶领域的最顶级高校，和 Waymo、Cruise、Apple 等美国最领先的自动驾驶公司。公司在 2019 年上半年已经完成包括上汽集团 (中国第一)、东风汽车 (中国第二) 等多家车厂、阿里巴巴、联发科 MTK 在内的一亿美元的 A 轮融资，成为亚洲规模最大的自动驾驶公司之一。目前为止，AutoX 是全球唯一一家获得美国加州无人车货车运输运营服务、RoboTaxi 运营服务的全牌照自动驾驶企业，在国内已获得粤港澳大湾区首张智能网联汽车道路测试牌照，广州首批智能网联测试牌照，并在深圳完成了 “深圳市智能网联汽车测试区” 的测试工作。技术上，AutoX 的无人驾驶技术在中国乃至世界范围处领先地位，是目前唯一能在中国大都市中心进行 L4 级自动驾驶的公司，并首次在中国实现了任意点到点无人驾驶。

AutoX 致力于提供安全可靠的无人驾驶技术，主要布局以下三个方面的应用场景：

首先是无人驾驶出租车业务，也就是大家常说的 RoboTaxi。无人出租车将重定义未来人类出行。AutoX 的量产级别无人驾驶系统将为乘客提供安全、稳定、便捷的出行服务：包括个人出行和智能拼车，为不同消费级别和降低城市交通拥堵做出服务。AutoX 分别发布了加州和深圳首个 RobotTaxi 试运营，并将在 2020 年初发布上海首个 100 台无人车的试运营。

其次，AutoX 的无人驾驶系统将对物流行业提升效率和降低事故率做出贡献。无人驾驶轻卡将服务于同城配送，无人驾驶重卡将服务于长途货运。最后一公里无人驾驶亦可应用于配送外卖、生鲜水果和包裹。园区物流，包括工厂物流，亦能因自动驾驶大大提升效率，降低成本。

同时，AutoX 的无人驾驶系统还可以为个人私家车带来便利。这将大大提升车主的驾驶体验，解决每天上下班同一条路来回驾驶等用户痛点问题。目前已与上汽、东风、比亚迪、奇瑞、长城、瑞典国能汽车等巨头车企展开深度合作。面向全球市场，配合各大车企伙伴，输出技术能力，平民化自动驾驶。

截至 A 轮融资，AutoX 的投资者阵列中已经囊括车企 (上汽、东风)、供应链 (联发科)、场景方 (阿里) 以及海内外多方财务投资机构 (硅谷资本、东南亚资本等)，大体上已集合了自动驾驶产业链的上下游，不仅进一步扩大了自己的自动驾驶生态圈，也为后续的研发与商业化提供了更多的保障。

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