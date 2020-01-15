Google 今天宣布了一项计划，在未来两年内逐步停止对 Chrome 浏览器第三方 cookie 的支持。Google 曾提出 “隐私沙箱（privacy sandbox）” 等有关隐私保护的机制，考虑到这一点，这项计划的推出并不令人感到意外。

以防你还不太了解，浏览器 cookies 指的是某些网站为了辨识用户身份而储存在用户本地终端上的数据。

Google Chrome 工程主管 Justin Schuh 表示，“这是我们重新设计网络标准的策略，即在默认情况下将其保留为隐私。外界一直很关注第三方 cookie，这当然是一种跟踪机制。但我们之所以这么称呼它，是因为这是人们所关注的。” 防范身份跟踪，一直是 Google 团队在努力做的事情。

从今年 2 月开始，Google 将通过新的 SameSite 规则来实施一些用于限制跨站点跟踪的技术，其中包括第三方用的 cookie 标记必须经由 HTTPS 链接才能存取。Google 在过去几个月内已对 Chrome 部分用户进行了测试，新的 SameSite 规则有些复杂，但总体思路是，希望其他人能够使用其 cookie 的开发者，必须明确进行标记。

不过，未来两年内，Google 计划超越这一范围，在 Chrome 中完全停止对第三方 cookie 的支持。这代表广告业和发行商将面临巨大改变，因为发行商通常依赖于营销者（无论好坏）在网上跟踪用户的能力。Google 针对此问题的解决方案是 “隐私沙箱”，理想情况下，该沙箱仍然可以让广告客户向用户展示相关的广告，同时还可以让用户尽可能少地分享浏览记录。

由于相关主意仍在不断变化中，因此确切的状况还有待观察。Schuh 指出，Google 不想独自行动，公司计划提出网络标准流程。他指出，Google 计划在明年开启一些试验，将广告商和发行商迁移到正在开发的一些新系统上。

在这巨大的变化中，Google 肯定会面临不小的压力。Schuh 承认，并非所有人都参与了我们的所有提议，但其中部分收到了不错的答复。

包括浏览器运营商等在内的公司，将不得不加入其中。Schuh 对此表示乐观，部分原因是这也符合用户的最大利益。他说：“我们不希望网络分散。我们不希望用户不得不弄清楚他们在每一种不同浏览器上必须做的每件事。即使浏览器的某些（设置等）细节不同，我们也希望保持一定的一致性。”

当前，Chrome 的竞争对手，如 Mozilla Firefox 等，都采取了非常激进的方法来阻止大部分第三方 cookie。Google 认为这将损害网络，这么做只会驱使整个行业寻找其他变通方法。

观察行业将如何应对 Google 提出的这些有关隐私保护的提议，是比较有趣的点。考虑到 Google 在整个广告生态系统中所扮演的角色，他们在实现这一目标方面拥有明确的财务利益——当然，同时也要让网络广告生态系统保持健康。

via TechCrunch