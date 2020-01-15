Spotify 提供很多自动生成的播放列表，像是根据你的口味推荐歌曲的 Release Radar、Daily Mix，或者是根据你一段时间内播放过的歌曲生成的 On Repeat、Discover Weekly 等等。现在它还打算给你和你的猫生成一个专属播放列表。

准确来说，Spotify 打算给你和你的宠物创建一个你们都会喜欢的播放列表。通过这个网页，你可以设定宠物的种类，Spotify 提供猫、狗、蜥蜴、鸟和仓鼠 5 种选项。

设定完成后，你还需要选择宠物的个性特征，譬如比较精力充沛还是放松、冷漠还是好奇等等。最后，你还需要上传一张宠物的照片，并告诉它宠物的名字。

到这里，你可以看到它生成了一个叫做 “Sato’s Pet Playlist” 的列表（“Sato” 是猫的名字），从播放器界面可以看到里面已经有 29 首歌了。

顺便一提，美国国家音乐团大提琴手 David Teie 曾经推出一张名叫 《Music for Cats》的专辑，这张专辑则是他从 2003 年开始进行一项研究的成果。不过目前在 Spotify 上随便搜索相关的关键词都能看到类似的专辑，内容主要就是在音乐的基础上融合一些猫咪发出的呼噜声，或是能够吸引猫咪注意的声音。

我原本以为这个播放列表会出现这里面的音乐，结果看起来只是根据我的口味自动生成的音乐而已，不过这些音乐好像也参考了我提供的 “猫咪个性” 资料。

对了，里面还有一首歌名字里带有 “Cat”，这可能是因为活动并没有考虑到日本歌，不然我想它应该会稍微增加一些带有 “猫” 或是 “ねこ” 字眼的歌曲吧。毕竟活动网页右下方列出的国家里面只有澳大利亚、奥地利、德国、爱尔兰、瑞士、西班牙、美国和英国（还真是难为你了）。

至于这个播放列表能否吸引到我的猫？我只能说它对这个列表的反应并没有比《Music for Cats》好。

不得不承认，几年来，Spotify 为我生成了很多好听、实用的播放列表，帮我发现新歌，甚至拓展不同的风格，但这个号称为宠物定制的播放列表，感觉还是噱头大于实际意义。