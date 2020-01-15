过去的一年中，英国科技行业的表现相当出色。根据最新行业数据，英国科技行业投资规模在 2019 年猛增至 132 亿美元，较 2018 年出现 41 亿美元提升，达英国史上最高水平。

据 Tech Nation 和 Dealroom.co 为英国数字经济委员会提供的调研报告显示，英国公司所获投资占欧洲地区 398 亿美元投资总规模的三分之一，英国科技公司获得的风投规模比德国（70 亿美元）和法国（52 亿美元）加在一起还要高。该报告还列举了英国科技行业在 2019 年的其它亮点，分别如下：

风投机构投资规模较去年同比增长 44% ，增幅超过美、中、德、法

，增幅超过美、中、德、法 英国新增 8 家独角兽企业，总数达 77 家，孵化的独角兽数量是德国两倍、法国三倍

早期投资事件增长 20% ，其中 51 亿美元流向英国初创公司

，其中 51 亿美元流向英国初创公司 2019 年的 54 亿美元投资规模中，有多轮投资单次超过 1 亿美元，事件数量是去年同时期同等规模投资的两倍以上

金融科技、人工智能、深科技、清洁能源是英国表现最好的行业



英国科技行业增幅超越中美

随着 VC 投资规模出现了 44% 的增长，快速成长的英国科技公司数量开始爆发。VC 投资规模增幅连续三年超 40%。客观看待这种增长，法国的投资增幅较 2018 年相比仅达三分之一，而以色列只有五分之一。与此相反，美国和中国则分别呈现出 20% 和 65% 的下跌。

从全球规模来看，英国 2019 年 VC 总融资额度紧随美中其后。而从城市的层面上来看，伦敦已经加入旧金山湾区、北京、纽约的阵营，步入世界上融资最多的地区之列。以伦敦为总部的公司在 2019 年共计融资 97 亿美元。

2019 年，近一半的对英投资（60 亿美元）来自美国和亚洲投资者，且英国科技行业的人均国外投资也在近期超过美国。此外，与德国和法国相比，英国有着地域最广泛的外国及本地投资者组合。

来源：Tech Nation/DealRoom，2020

去年，随着 8 家估值超过 10 亿美元的公司/独角兽在英国的诞生，该国独角兽公司总数已达 77 家，早期阶段初创公司的获投资金也有了很大提升，从 18 年的累计 40 亿美元提升至 51 亿美元。

来源：Tech Nation/DealRoom，2020

早期阶段的强劲投资

2019 年内，我们见证了早期阶段投资事件呈现出 20% 的年度增长。把视角转向更加成熟的公司，2019 年总计 54 亿美元的投资规模中，单轮融资超过 1 亿美元的事件则达到了去年同时期次数的两倍。

在估值最高的英国融资轮次中，五家初创公司均获得了 2.5 亿美元以上的融资，其中三家在单轮中获得超过 5 亿美元融资。

2019 年，英国出现了一次规模最大的 A 轮融资事件，由支付处理商 Checkout.com（2.3 亿美元）在 5 月份达成。英国史上最大规模的融资事件也在 2019 年发生，该事件由供应链金融科技初创公司 Greensill 在当年 10 月份达成，金额为 8 亿美元。而就在 5 个月前，该公司刚完成 6.55 亿美元融资。

欧洲独角兽中心

自 2014 年起，在英国出现的独角兽科技公司数量是欧洲其它国家的两倍以上，在打造快速发展的全球公司方面紧随美国和中国之后。

2019 年，有 8 家英国公司迈入独角兽公司阵营，它们分别是 Rapyd、CMR Surgical、Babylon Health、Sumup、Trainline、Acuris、Checkout.com 以及 OVO Energy，这意味着英国已经产生了 77 家估值 10 亿美元以上的公司，总数达到了德国（34 家）的两倍、以色列（20 家）的三倍。

伦敦是英国独角兽的诞生圣地，自 1990 以来已经孵化了 46 家独角兽企业，而曼彻斯特、牛津、剑桥、爱丁堡、布里斯托共计孕育了 20 家。在最新独角兽企业阵营名单中，OVO Energy 为布里斯托夺得一分，总部位于剑桥的 CMR Surgical 则使 “牛津剑桥联盟”（Oxbridge）的独角兽企业总数达到 11 家。此外，另有两家独角兽企业位于利兹，分别是 Sky Betting & Gaming 和 TransUnion UK。

在 2019 年的融资情况方面，6 家英国城市入围全球 26 大融资城市，分别为伦敦（97 亿美元）、剑桥（第 12 名）、布里斯托、牛津、曼彻斯特、爱丁堡。

来源：Tech Nation/DealRoom，2020

在金融科技、人工智能、清洁能源领域领跑

2019 年，英国对风投的成功吸引也在部分程度上推进了英国表现最佳的几个行业——金融科技、人工智能、清洁能源的突进。

再次同德国和法国对比，英国金融科技公司在去年获得的 54 亿美元融资是法国同类公司的 7.5 倍、德国的 3 倍。

与 2018 年的 27 亿美元规模相比，19 年的 54 亿美元的数据也意味着 100% 的增长，这一成果得益于 Greensill 和 Checkout.com 收到的投资，以及 World Remit（1.97 亿美元）、Monzo（1.47 亿美元）、Starling Bank（9800 万美元）获得的大额融资。

在人工智能和深科技领域，Benevolent Ai（9000 万美元）、Melody（6000 万美元）和 Wayve（2000 万美元）所获得融资使得上述领域获得的融资总数从 2018 年的 26 亿美元上升至 32 亿美元，是德国和法国各自相对部门的两倍。

尽管清洁能源的市场规模相对较小，OVO Energy 的 2.6 亿美元交易，加上光伏太阳能电池板公司 OXford PV 和 BBOXX 获得的 8100 万美元融资却也首次在 2019 年对该领域的投资推至近 10 亿美元，较 2018 年呈现 45% 上涨。

题图来源：Akram Shehadi on Unsplash