微信将推出订阅号付费功能。据腾讯科技消息，微信团队今日表示，注册超过 3 个月、近 3 个月内无严重违规记录、已发表至少 3 篇原创文章的订阅号可以开通付费功能。目前该功能正在灰度测试，符合上述条件的订阅号有机会参与测试。

订阅号付费内容支持 iOS 端与 Android 端购买，iOS 端通过苹果的应用内购买（IAP）来支付，而 Android 用户则通过微信支付进行付费。考虑到苹果应用内购买会收取一定的平台分成费用，尚不清楚微信方面是会自行承担这部分费用，还是会让用户来承担这部分成本（又闹出类似 “微信苹果打赏之争” 的事情可就不好了……）。微信表示，根据苹果 App Store 相关条款，微信会先与苹果结算，其余款项将配合苹果结算周期发放给运营者。

微信团队也针对具体细节进行了解答。定价方面，运营者可在 1-208 元里的 35 个档位进行定价，暂不支持自定义价格，同时，目前仅支持对单篇文章提供付费能力，也就是说暂时没有包月/包年的订阅选项。

运营者还可以设置可免费试读的比例（部分或全部收费），用户在购买后可浏览全部内容，并可在订阅号列表右上角 “…” 进入 “我的付费内容” 查看自己曾经购买过的内容。另外，付费文章暂时不支持赞赏功能。