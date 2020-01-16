于 2017 年从非营利组织艾伦人工智能研究院（Allen Institute for AI, AI2）剥离出来的 Xnor.ai，已经被苹果以大约 2 亿美元的价格收购。一位与该公司关系密切的消息人士证实了 GeekWire 的报道。

苹果以他们对这种低调收购的标准声明确认了这一消息：“苹果会不时收购规模较小的技术公司，我们通常不讨论我们的目的或计划。”

Xnor.ai 最初是一种使机器学习算法变得高效的程序，它非常高效，以至于甚至可以在最低的硬件层上运行，例如仅使用少量电力的安全摄像头中的嵌入式电子元件。

首席执行官 Ali Farhadi 和他的创始团队在 AI2 将公司整合，并在该组织正式启动孵化器计划之前将 Xnor.ai 剥离出来。Xnor.ai 在 2017 年初和 2018 年分别筹集了 270 万美元和 1200 万美元，两轮融资均由 Madrona Venture Group 领投，并且稳步发展了其本地运算和业务领域。

消息人士指出，2 亿美元的收购价格只是一个大概的数字，但即便最终交易金额减少了一半，这对于 Madrona 和其他投资者来说也是一笔巨大的回报。

该公司可能会搬到苹果的西雅图办事处，GeekWire 拜访了 Xnor.ai 办事处，报道称相关动作显然正在进行中。AI2 确认 Farhadi 不再在那里工作，但他将继续在华盛顿大学任教。

借助专门用于在各种情况下执行机器学习工作流的芯片，苹果显然打算使其设备独立于云运行，以执行面部识别、自然语言处理和增强现实等任务。毕竟性能和隐私同样重要。

苹果的相机软件特别广泛地使用了机器学习算法来捕获和处理图像，这是一项计算繁重的任务，如果加上 Xnor 的低功耗技术，其工作量可能会大大减轻。苹果可能也会在智能家居领域进行新尝试，目前已有产品包括 HomePod。但是 Xnor 的技术具有很强的适应性，因此很难预测它对于像苹果这样的大公司能提供哪方面的支持。

via TechCrunch

题图：Bryce Durbin / TechCrunch