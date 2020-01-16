“AR/VR 全息+AI” 已经成为了近年来各行业的热门词。教育行业也被这一次技术潮流所推动。

大地凯文是一家 AR+AI 智能软件综合解决方案供应商。主要为幼儿教育行业、培训机构制定信息化、智能化升级方案其以人机交互、物联为根基，以 AR、云技术、点云技术、脑控技术、区块链技术、大数据为核心，通过人机交互、人工智能核心算法，对传统幼儿教育行业完成信息化智能化的产业进化升级工作。

大地凯文 CEO 廖凯文认为：“科技互联网的快速发展，现阶段我国近 98% 的传统幼儿教育行业的状况，还没达到良好的信息化模式、较好地教学体感互动内容体验。另一方面，这也恰恰证明我国幼儿教育市场潜能以及未来发挥空间潜力大。”

在这样的大背景之下，近年来，“天才”、“达芬奇”、“ 超级大脑” 教育等相关教育热点词汇层出不穷，廖凯文认为，教育概念的提出与落实教育需求有明显的的区别和层级。教育 “先寓教于乐，然后是信息化，再是智能化。” 廖凯文说，教育需要以孩子为中心实现寓教于乐同时，让孩子在快乐的学习同时能达到锻炼身体、加强身体抵抗力功效、刺激大脑皮层，提高多巴胺的释放来促进脑神经元健康发育使孩子变得更聪明和健康。

大地凯文会根据实际考察情况，将传统教育行业的需求分为以下几类：

第一类是针对幼儿园。1. 教学形式过于单一，2. 教学环境大同小异，3. 有的幼儿教师的学历和素质技能问题不高，缺乏经验和耐心。幼儿教材+电子白板，教学一体机，平板，能触控、简单的交互参入，视听同步性强，单向传播，互动性一般，大地凯文为幼儿园提供未来科教 AI 学堂，依托大数据为基础，通过 AR+人机交互+AI 算法+云计算，为幼儿园提供网络管理、课件制作、幼儿园优秀资源共享、多元智能教育预测和决策和具体需求提供定制化的系统服务。

第二类需针对早教公司。从业人员素质低，专业人才匮乏。早教行业具有很强专业性，目前从事早教工作的教师大多数从幼教行业经过短期培训改行而来，人才缺口非常大，而且现状从业人员普遍素质不高，人员流动率非常高，难以满足早教工作需求和市场需求。大地凯文会根据早教具体需求提供定制化的系统服务。

第三类需求是针对家庭教育。网络技术的快速发展，尤其是电脑网络、智能电视和移动智能手机的功能是越来越多，我们越来越离不开手机、电视和电脑，这也预示着让孩子与网络完全隔绝是不可能的事情, 孩子长时间看动画片、玩手机对影响孩子健康成长。而对年轻父母而言，如何更好的对自己子女教育以及做好同子女的互动沟通也常常使他们计穷力竭，怎样解决上面这些问题吗？大地凯文为家庭提供未来科教 AI 学堂，依托大数据为基础，通过 AR+人机交互+AI 算法+云计算，为家长提供网络管理、优秀教育资源共享、多元智能教育预测和决策。

大地凯文的团队有来自美国神经数码脑神经技术专家、以及有 16 年软件开发经验和大数据运营分析专家。

公司成立时间 3 年多了，大地凯文此前已有过多个成功的项目服务案例，廖凯文和他的团队有清楚的定位和规划。“教育行业涉及到不同的细分课程而且孩子成长过程不同阶段，多元教育理智能论提出。初创型公司不可能上来就把一个产品做的非常完善。无论技术多牛，公司和产品成长要有一个过程。” 尽管大地凯文不乏 AR/MR、AI、光学、脑神经方面的技术大牛，但是会一直保持学习的态度，把更多的时间花在产品设计、技术稳定和新兴技术研发上，致力于专业、亲和教育服务，打造中国价值领先教育。

大地凯文之前没有启动融资，计划在 2020 年启动融资。

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