口腔疾病患者数量居高不下，以及消费水平上涨带动的口腔医疗需求，都是我国口腔医疗行业市场规模不断增长的重要动力。2017 年，我国口腔医疗行业市场规模为 880 亿元，较上年同比增长 12.39%。预计 2018 年我国口腔医疗行业市场规模约为 960 亿元，继续保持 8% 以上的增速。

大星智能 3D 牙科矫正系统仪一家智能牙科软硬件制造综合解决方案供应商。主要为传统口腔行业企业制定软硬件、智能化升级方案其以相关配套耗材为根基，以软件开发为核心，通过图形核心算法，对牙科医疗进化升级工作。

大星合伙人杨博士认为：“城市口腔诊所、综合医院口腔科、专业口腔医院这几年发展快，设备、人力等投入较大，经营管理成本比较高，但三四线城市口腔医疗和服务目前还是处于低水准阶段，大部份民营口腔诊所医疗技术参差不齐，口腔医疗服务长期进展缓慢，行业内真正能称为口腔正畸和种植的专家全国不到两百人，并且都分布在各大城市医院，产业界对相关的口腔医疗设备研发、产品更新换代慢，80% 高层次的口腔医疗器械、材料、大多使用进口，少量国外牙科软件价格昂贵，并且操作非常繁琐。另一方面，这也恰恰证明我国的口腔升级市场很有潜力。”

从口腔医疗就诊患者的治疗结构来看，牙齿种植以及牙齿正畸占据主要地位，牙齿种植患者在所有就诊患者中占比约为 40.02%，占据首要地位；其次为牙齿正畸颌颌内正畸，约占全部就诊患者数量的 29.88%；居于第三位的是口腔外科，就诊患者数量占全部患者数量的 20.12%。

为了提高我国人民口腔医疗健康，加速口腔医疗行业的健康发展，国家政策也密集出台扶持我国口腔医疗行业的发展。2019 年 1 月 31 日，国家卫生健康委印发了《健康口腔行动方案（2019—2025 年）》，实施口腔健康行为普及行动、口腔健康管理优化行动、口腔健康能力提升行动以及口腔健康产业发展行动推动我国口腔健康素养水平和健康行为提升。可以预见到的情况是，随着健康口腔行动方案的逐步实施，我国口腔疾病就诊患者数量将会大幅提高，未来口腔医疗行业市场前景十分乐观。预计到 2024 年，我国口腔医疗行业市场规模将会超过 1700 亿元。

大星智能 3D 牙科矫正系统仪在创始人郑赵的带领下，团队有来自于河北联合大学口腔临床医学硕士研究生导师杨东伟博士。国内首位种植学硕士、博士后，曾供职北京煤炭总医院，于 1993-1996 年期间完成了国家 863 计划课题：仿生种植牙在临床的应用研究。和航天工业总公司空间技术研究院从事 20 多年软硬件开发的杨瑞松先生。历任多个不同规模的系统集成产品研发总监、总工程师、研发部经理等，直接领导过研发部门及生产技术部门的工作，对电子医疗软硬件研发过程及生产过程非常了解，审核和批准研发及生产工艺文件等。

尽管目前大星智能牙科矫正系统项目成立时间还较短，但公司的导师们此前已有过多个成功的项目服务案例，杨博士提供目前已完成上万例种植牙患者，其中采用先进的牵张成骨技术治疗牙槽骨缺损疑难患者数千例。创始人郑赵和他的团队有清楚的定位和规划。“口腔领域涉及到不同的细分行业，每一个行业都有自己的特点。初创型公司不可能上来就做一个满汉全席。无论技术多牛，也要把心态摆正。” 他表示，尽管大星智能牙科系统在开发上有导师级大牛，但是会一直保持学习的态度，把更多的时间花在产品开发、技术稳定和新兴技术研发上。

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