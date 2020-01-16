彭博社报道称，中国打车服务初创公司嘀嗒出行正寻求筹集 3 亿美元资金，同时正在考虑进行首次公开募股（IPO），以加大与滴滴出行的竞争力度。

据报道，嘀嗒出行在 IPO 前筹集了 2.5 亿至 3 亿美元资金。知情人士称，嘀嗒已考虑在中国大陆交易所或香港交易所上市，但更偏向后者。嘀嗒发言人拒绝对此置评。

根据知情人士的说法，嘀嗒自去年年中以来一直在努力筹集资金。目前尚不清楚这家公司的目标估值是多少。

去年 9 月，嘀嗒出行宣布，成立五周年来其用户数已突破 1.3 亿，车主数量突破 1500 万。目前，嘀嗒顺风车业务已覆盖 359 座城市。

根据嘀嗒出行官网，该公司在 2015 年 5 月获得了来自 China Renaissance Capital Investment 的 1 亿美元资金。2017 年 3 月，中国私募股权基金蔚来资本领投嘀嗒的新一轮融资。根据一份投资者报告幻灯片，高瓴资本、IDG、京东和蔚来资本参与了该公司的上一轮融资。

报告显示，嘀嗒称其于去年 4 月开始盈利，在 2019 年第二季度赚了 2900 万元人民币。嘀嗒 2018 年的收入为 1.51 亿元，预计 2019 年这一数字将跃升至 6.43 亿元。