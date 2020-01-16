随着人们生活水平的提高，大家对自身健康、气质等方面的自我要求在逐步提高，美容护肤在其中占有巨大的市场，而传统护肤市场早已是一片红海，长期卡在瓶颈期，众多品牌都在拼成分和宣称的所谓功效，差异点并不十分明显。现在各行各业都在向定制化发展。未来 AI 在护肤领域将会成为基础设施般的存在，它会颠覆传统的护肤模式，依托于技术的驱动，定制化服务于消费者，真正为消费者提高独特的、适合的、有效的解决方案。

上海肤焕科技有限公司，于 2019 年初获得了美国 SOSV 基金的天使轮投资，计划在 2019 年底启动 A 轮融资。他们从护肤与健康入手，希望最终把肤焕科技打造成一个数据平台。肤焕科技将铺设大量的设备终端，满足各类用户的需求，然后再将数据汇总到服务器上，通过大数据分析整合，以 AI 分析为驱动的产品将会快速迭代，打造出 “千人千面” 的解决方案。

随着全球经济消费升级和消费者对于个人健康的关注度增加，2016 年全球面部护理行业市场规模 3600 亿，个人护理仪器行业也在迅猛发展。根据权威预估，到 2021 年中国个人护理仪器市场规模为 300 亿。调研表明，消费者的皮肤问题频发，权威机构数据报告显示，72% 的人皮肤处于亚健康状态，消费者对于皮肤检测和诊疗的需求日益增加。而当前消费者遇到皮肤问题时，会由于社交平台信息可信度差，专业皮肤科医生渠道资源有限且时间投入成本高等情况，无法有效解决问题。因此市场上对于专业，便捷且服务性强的皮肤检测产品需求度非常大。

在这样的市场环境下，肤焕科技的项目核心亮点包括：

1） 基于机器学习实现精准面部特征点识别，对人脸进行 ROI 分割。运用图像增强，色空间转换，特征提取等方法实现精准皮肤特征的定位与侦测

2） 搭建基于卷积神经网络的深度学习框架，业内首创将人脸不同部位的痘痘针对严重程度进行分类解析。此深度学习框架已经在上万张照片上进行训练，预测精准度达 95%

3） 自主开发的肤龄算法，经过用户反馈调研，与真实皮肤状况相匹配，得到用户与商家的一致好评

4） 极简的安装和测试步骤，方便操作，极大提高了皮肤检测类仪的应用潜力，同时提升了用户的测试体验

5） 定制化的商家管理系统帮商家定制推荐，通过移动端查看用户测试数据，便于商家管理用户并进行精准营销。

目前肤焕科技在产品核心技术，公司服务和产品性价比以及开发效率上都达到了国际和国内的领先水平。从技术层面，硬件设备采用高品质多通路的图像采集技术，配合公司自主研发的 AI 人工智能测肤算法，缔造 AIoT 定制护肤网络，提供专属的定制护肤报告。数据赋能的角度， 产品通过定制交互页面，手机端查看定制报告，皮肤大数据分析和细化到门店的定制推荐等功能切实帮助门店赋能。借助渠道资源和人群运营的能力，将用户、渠道商家和产品进行互通互联，让正确的人，在正确的渠道找到正确的产品，真正满足消费者的定制护肤需求。

基于产品优势特性，肤焕科技将自己的商业模式总结为：

1. 前期通过售卖产品给到品牌的模式，将产品铺设到线下护肤品集合店和品牌精品店，帮助品牌在门店进行产品的软推荐，获得短期现金流量，借助渠道的流量资源不断吸纳粉丝；

2. 中期通过与连锁型生活美容渠道，医学美容渠道合作，为商界提供定制化皮肤检测服务和皮肤报告大数据支持，获得美容渠道专家或者行业领袖的背书，进一步吸纳粉丝；

3. 通过运营自有平台，在粉丝心目中建立通过科技护肤，并真实了解用户皮肤状态的专业形象，增加粉丝粘度，提升平台影响力，当粉丝数达到一定规模，进行流量分流，根据粉丝的属性（皮肤，地理位置，性格特点，社会角色等）进行精准营销，为用户定制最适合她的，同时她也最想要的一整套护肤之旅，从测试到产品到再到护肤服务。 借助平台的影响力，向合作商家抽取佣金。

对于未来 3 年的发展战略和经营目标，肤焕科技分为 3 个阶段：

第一年的阶段目标-渠道迅速拓展

完成产品硬件和软件的开发，进行消费者测试后进行小范围销售，获得消费者皮肤数据和试用反馈。B 端合作门店超过 500 家, 招募忠实用户 6 万以上； C 端众筹上市，收集消费者反馈和市场反馈后迅速迭代新品。

第二年的阶段目标-平台精细化运营

根据第一年的使用反馈，进行软件和硬件的优化，进行功能的升级，生产第二代产品，开始大规模量产。营业额达到 4500 万，2B 合作门店超 4000 家，平台入驻合作知名护肤品牌 20 以上，平台 MAU 稳定在 50 万。

第三年的阶段目标-定制产品爆发

根据前两年的数据积累和人群运营，第三年迅速做 2C 产品的上新，上市 5 款基于消费者皮肤大数据的 C 端产品，营业额达到 1 亿，2B 合作渠道门店达到 8000 家以上。

肤焕科技创始人武庆斌，博士毕业于复旦大学物理化学系。2015 年~2018 年，于强生（中国）有限公司工作，擅长智能硬件开发，同时具有护肤品配方开发经验，辞职创业前曾任上海技术研究院高级研究员。2016 年 9 月~12 月，曾带领强生公司项目团队于全球最大的硬件加速器 HAX Accelerator 进行了完整 batch 的智能硬件创业训练与实践，并成功在短短 4 个月时间完成了从产品创意到可测试智能硬件原型机的开发过程。擅长精益创业（LEAN STARTUP）模式，在消费者需求挖掘、产品定义、开发及商业模式创新上经验丰富。2017、2018 连续两年成为 Johnson & Johnson 亚洲太平洋地区 SEEDING 创意大赛获胜者，获得白金奖（最高奖）。

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