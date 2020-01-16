人工智能发展方兴未艾，但目前行业生态底层框架和核心算法皆由 Google、Facebook 等美国巨头控制，AI 算法需要框架其重要性更大于 AI 芯片等 〝卡脖子〞 技术，MAI（麦铨创）是全球唯一拥有完整 NN 框架的华人团队，并设计了针对汽车行业优化的 BCNN，以符合车厂对可靠性和质量要求的最高标准，让汽车智能化得以快速实现。

创始人江昱娴毕业于台大电机系并取得硕士学位，在全球知名 UT Austin 修研人工智能专业，数篇顶尖国际期刊论文作者，曾任台积电高管，目前任职公司 CEO。同时核心团队成员均来自全球知名公司/研究机构如 ARM、福特汽车和 NIST 等，平均工作资历超过 10 年以上。

公司提供客制化 SDK 等 IP 销售模式，向车厂客户收取授权费、工程费用和量产后之产品权利金。

目前车厂要实现汽车智能化最大的问题在于整合车载软硬件的困难与复杂性，大众集团（The Volkswagen Group）在今年宣布将旗下每辆汽车的电子控制单元（ECU）从现在一辆车约 70 个的数量减少到只有 3 个，且几乎自己开发所有所需的软件，要将 AI 如此消耗系统算力和资源的巨兽嵌入系统上对车厂而言更是艰巨，我们看见这是行业普遍的痛点更是 MAI 机会所在。

公司团队拥有自主的底层框架和核心算法，连续 3 年获得 4 个美国 CES Innovation Award，且具备软硬件整合和产品落地能力，公司成立当年即实现财务盈利。

公司是一家专注汽车智能化的人工智能 IP 提供商，为车厂客户提供技术方案和落地服务，打造客制化车载信息娱乐和人车交互系统一站式解决方案，让终端客户拥有更智能和更安全的驾驶体验。

第一次对外融资，本次 A 轮融资预计融 1500 万美元（或等值人民币）释股 15%。

尽管成立时间不长，MAI 已有过多个车厂的项目服务案例，并在今年推出 DMX 新产品—驾驶监控系统融合 ADAS 技术，采用高质量的生物识别技术实现完美的人车交互体验，并可理解驾驶人意图，从而实现人与汽车自动驾驶的无缝切换，在未来几年内 L3-L4 自动驾驶技术得以真正商业化落地。由于 MAI 的框架和核心算法已通过车规认证并完成商业落地，可以预见未来技术更可拓展应用在手机、消费、智能家居和医疗等 AioT 情境，将使传统行业赋能并产生破坏性创新。

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