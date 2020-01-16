一切按照计划，微软按时发布了 Edge Chromium 浏览器的第一个稳定版本。现在便可以直接下载适用于 Windows 7、8 和 10 以及 macOS 的稳定版本。如果你使用的是 Windows 10，还可以等待自动更新，但可能需要多等等。

但是，某些最有趣的前瞻性功能，例如新的书签功能 Collections，仍只能在更具实验性的版本中才能用到。考虑到 Edge 浏览器现在处于为期 6 周的发布周期，所以该功能应该很快就可以使用。通过 Collections，用户可以收集、整理和共享来自网络的内容，此功能还将提供与 Microsoft Office 套件的集成。

与所有现代浏览器一样，Edge 具有多种选项，可保护你免受在线跟踪器的侵害，它也包含对扩展插件的支持（包括 Chrome Web Store 和微软自己的扩展库）、阅读器模式、切换配置文件的功能以及几乎所有你期望的功能，比如针对密码、浏览历史、收藏夹和设定的同步功能。

隐私方面，Edge Chromium 拥有 3 种隐私设置：无限制、平衡和严格，这些设置默认启动，将影响第三方网站如何通过网络跟踪你。

Edge 还拥有一些以商务为主的功能，你可以通过地址栏查找同事、办公室位置、建筑物平面图等，甚至可以获取公司首字母缩略词的定义。

如果你想尝试新 Edge，最简单的方法当然是直接下载更新。若你使用的是 Windows 10，新版 Edge 会通过 Windows OS 更新渠道替换掉旧版 Edge。微软将会逐步推广新浏览器，预计会持续数月。

企业用户可以选择如何以及何时进行迁移。由于新 Edge 具备 Internet Explorer 模式，所以相信大多数企业会比较快地迁移到 Edge Chromium。

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