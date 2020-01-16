故宫 6688 元年夜饭全部取消

故宫角楼餐厅负责人陈文强通知目前所有年夜饭均已取消，并退还了预订金。多位成功预订年夜饭的顾客也收到了故宫角楼餐厅的短信称，之前预定的 6688 元年夜饭取消。此前有报道称，2020 年春节期间，故宫角楼餐厅将推出年夜饭，时间预计从小年夜到正月十五日止。

腾势新能源汽车注册资本新增 7 亿，比亚迪、戴姆勒为两大股东

天眼查数据显示，1 月 14 日，深圳腾势新能源汽车有限公司发生注册资本新增，由原来的 50.6 亿增至 57.6 亿，增幅达 13.83%。该公司是由中国新能源汽车企业比亚迪与世界豪华车制造企业德国戴姆勒共同设立的合资企业，双方各持股 50%。该公司法定代表人为 Hubertus Troska，比亚迪董事长兼总裁王传福为董事之一。

2019 年中国手机市场大盘下滑 10%，荣耀国内市场份额近 13%

根据 GfK 数据，2019 年中国手机行业整体大盘下滑近 10%，其中荣耀在中国市场份额整体达到 13%，成为排名第四、增长第二的手机品牌。在海外市场，IDC 数据显示，2019 年荣耀聚焦海外重点国家和地区，可穿戴设备同比增长超过 1333%，1-11 月俄罗斯智能手机市场份额超过 24%。

华为宣布两千万英镑投资计划 加速发展手机生态系统

当地时间 1 月 15 日，首届华为英国与爱尔兰开发者大会在英国首都伦敦举行。活动期间，华为宣布了一项价值 2，000 万英镑的投资计划，以鼓励英国和爱尔兰的开发者将应用程序整合进入 “华为移动服务” 生态系统。活动向英国企业展示了 “华为移动服务” 带来的机遇，包括能够直接获取华为最新的硬件和领先的人工智能技术。2019 年 5 月，美国商务部以担忧国家安全为由将华为列入实体清单后，谷歌停止向华为新款手机提供 GMS 服务。此后，华为加速推进自有的 “华为移动服务” 以提升用户体验。