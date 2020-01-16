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iPhone12 因支持 5G 成本或上涨 20％ 苹果将不涨价

1 月 16 日消息，据外媒报道称，机构瑞银给出的最新报告显示，苹果计划在 2020 年发布一款 5.4 英寸、一款 6.7 英寸和两款 6.1 英寸 iPhone，而这四款 iPhone 都将采用 OLED 屏幕，但相机规格和 RAM 等其他配置会因型号而异。2020 年，5G 将成为高端 iPhone 的重要功能。由于四款全新的 iPhone 12 还都会使用 A14 处理器，这是基于台积电 5nm 工艺，相比目前的 A13 处理器，成本会提高 10%，不过总出货量超过 1 亿台之后，他们就会摊平这个成本。产业链消息人士给出的说法是，虽然苹果今年 5G 手机成本相比往年提高至少 20%，但他们并不会大幅提高整体的售价。

微软 Windows7 停更当天 有黑客组织对用户发起攻击

央视新闻 1 月 15 日消息，据微软公司公告，2020 年 1 月 14 日 Windows 7 系统停止更新，官方停止技术支持、软件更新和安全问题的修复。在该系统停止更新前，我国网络安全技术人员监测到有黑客组织利用 Windows 7 系统停更当日对用户进行攻击，可在用户毫无防备的情况下，在其电脑植入勒索病毒，甚至可被黑客监听监控，执行窃取敏感信息等任意操作。具体表现为可同时复合利用 IE 浏览器和火狐浏览器两个 0day 漏洞进行攻击。

特斯拉宣布将设立中国研发中心 下调国产 Model 3 价格

1 月 16 日消息，据特斯拉官方微博公布的消息显示，他们将在中国设立设计研发中心，向全国优秀的设计师、创意人才发出邀请，打造原创 “中国风” 特斯拉。此外，特斯拉还调整了国产 Model 3 价格，下调 3.2 万元，至 29.905 万元。国产 Model 3 标准续航升级版车型首次下探至 30 万元以下。虽然进行了降价，但国产 Model 3 的毛利率高于美国产 Model 3。马斯克之前曾在内部讲话中表示，中国是电动汽车最重要的市场，甚至特斯拉未来的 CEO 应该来自中国，是个中国人，而且这个 CEO 是从工程师做起

小红书关闭上海所有线下体验店 线上线下联动策略遇挫

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，小红书已于近期关闭其在上海的所有线下体验店小红书之家。2018 年 6 月 10 日，小红书在上海开了首家线下体验店小红书之家 REDhome。目前在上海的门店已全部撤店关闭。2019 年 7 月底，小红书 APP 因自身问题在各大应用商场被下架，时间持续两个多月，带来不少负面。据 QuestMobile 在 2019 年 8 月发布的 2019 半年增长报告中披露的数据，截至 2019 年 6 月，小红书 MAU 为 9300 万，接近一亿；截至今年 9 月底，小红书月活跃用户数为 7288 万，月活明显下降。

华为在英宣布两千万英镑投资计划 加速发展手机生态

当地时间 1 月 15 日，首届华为英国与爱尔兰开发者大会在英国首都伦敦举行。活动期间，华为宣布了一项价值 2,000 万英镑的投资计划，以鼓励英国和爱尔兰的开发者将应用程序整合进入 “华为移动服务” 生态系统。活动向英国企业展示了 “华为移动服务” 带来的机遇，包括能够直接获取华为最新的硬件和领先的人工智能技术。2019 年 5 月，美国商务部以担忧国家安全为由将华为列入实体清单后，谷歌停止向华为新款手机提供 GMS 服务。此后，华为加速推进自有的 “华为移动服务” 以提升用户体验。