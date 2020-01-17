快手公布春晚红包细节 单个红包最大达 2020 元

腾讯科技讯 1 月 17 日消息，快手今日公布了春节红包细节：从 1 月 24 日晚 8 点到次日凌晨，快手将发放创春晚红包互动历史新高的 10 亿元现金红包，其中包括 221 万个 “锦鲤红包”，金额从 66.6 元至 2020 元不等，除了看视频抢红包，快手还准备了海量快币和优惠券福袋。今年快手将带来边看视频为家乡、为祖国点赞，边抢红包的新体验。用户只需提前下载快手 APP 并更新至最新版本，在观看春晚时等候主持人发出抢红包的信号。除夕当天不止有 10 亿元红包，此前开启的 “集卡分 1 亿” 活动也将揭晓结果。

四家公司起诉 Facebook：指控其反竞争行为损害对手

新浪科技讯 北京时间 1 月 17 日上午消息，据路透社报道，四家公司于周四向美国联邦法院提起诉讼，指控 Facebook 存在反竞争行为，称该社交网络不合理地撤销开发人员对公司平台的访问权限，以损害潜在的竞争对手。根据加州北部地方法院的文件，原告寻求集体诉讼并要求获得一定赔偿。诉讼文件标志着 Facebook 与小型应用开发商之间冲突的升级。这些开发者依赖对 Facebook 平台用户数据的访问权限，以建立他们的公司。2012 年，Facebook 已经禁止部分应用的数据访问权限，但剩下的其他应用仍可以继续访问平台数据。

华为 HMS 新条款曝光：EMUI 系统要加广告

IT 之家 1 月 17 日消息 据外媒 MySmartPrice 报道，华为公司最近更新了海外的手机系统，以添加最近发布的华为移动服务核心服务。除了新的更新之外，华为还更新了 “条款和条件” 页面，该页面现在显示了个性化的全系统广告的最初痕迹。条款与条件页面讨论了可能会添加到所有设备的 “华为广告” 平台。昨天，华为宣布了 HMS Core 4.0 服务，本次上线的功能还新增了不少开发者期待已久的新能力，包括机器学习服务、运动健康服务、用户身份服务等，其中不少服务还为开发者带来了融合华为芯-端-云能力的新特性。

WeWork 上市折戟后：2019Q4 在美仅有四笔新租约

据 CNBC 报道，在房地产公司世邦魏理仕近日分享的一组数据中，2019 年的第四季度，WeWork 仅签署了四笔新的租赁合同，有两个项目在曼哈顿（一项新租约和一项扩建），一个在旧金山，还有一个在费城，总面积达 18.4 万平方英尺，相较此前四个季度的平均 254 万平方英尺下降了 92.7％。对比下滑如此惊人的 WeWork，IWG 旗下的 Spaces 在同一情况下有了 10.7% 的上升，在 2019 年第四季度达成 28.5 万平方英尺租赁面积。WeWork 在 2019 年的经历对风投市场而言是一场重击。

美国第四家，谷歌母公司市值首破万亿美元

网易科技讯 1 月 17 日消息，据外媒报道，美国当地时间周四，谷歌母公司 Alphabet 股价在最后半小时的交易中反弹，报收于 1451.7 美元，上涨 12.5 美元，涨幅 0.87%。这使得 Alphabet 市值首次突破 1 万亿美元大关，目前约为 1.001 万亿美元。随着市值突破门槛儿，Alphabet 成为所谓的 “万亿俱乐部” 最新成员。此前只有三家美国公司实现了这个里程碑，即苹果（市值约 1.38 万亿美元）、微软（市值 1.27 万亿美元）以及亚马逊。但亚马逊目前的市值已经降为 9311 亿美元，必须上涨超过 7% 才能重新超过 1 万亿美元的门槛儿。