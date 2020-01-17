阿里系电商易果生鲜千万股权遭到冻结

天眼查数据显示，安鲜达运营主体上海安鲜达物流科技有限公司新增司法协助信息，公司全资股东易果生鲜的运营主体——上海易果电子商务有限公司被冻结价值 1029.72 万人民币的股权、其它投资权益，执行法院为上海市长宁区人民法院，冻结期限自 2020 年 1 月 14 日至 2023 年 1 月 13 日。

根据天眼查的数据，淘宝（中国）软件有限公司为该公司第一大股东，持股 16.56%，张晔为第二大股东，持股 13.94%。

阿里巴巴集团、天猫曾参与易果多轮融资，2017 年，阿里巴巴集团与易果生鲜签订股权转让合同，阿里巴巴向易果生鲜收购联华超市 18% 的内资股股权，成为联华超市第二大股东。

趣店宣布 5 亿美元股权回购计划 撤销 2019 年全年净利润目标

趣店集团宣布新增 5 亿美元股权回购计划，同时宣布撤销 2019 年全年净利润目标，并在短期内不对 2020 财年发布业绩指导。

趣店表示，鉴于对公司未来长远发展的积极判断，同时履行为股东持续贡献价值的承诺，公司董事会批准了新的股权回购计划。在未来 30 个月内，趣店将累计回购总价值 5 亿美元代表公司普通股的美国存托股。

趣店成立于 2014 年，是面向 5 亿非信用卡人群的金融科技公司，前身是一款名为 “趣分期” 的校园贷服务产品。

美团打车因 “出租车感谢费” 被约谈

针对 “出租车感谢费” 问题，上海市消保委将于 1 月 20 日公开约谈美团打车（via 界面新闻）。上海市消保委认为，“美团打车上线的 ‘出租车感谢费’ 实则为出租车加价功能，属网约车平台利用信息不对称性优势，通过喊价模式干扰市场正常秩序，严重侵害消费者的公平交易权”。市消保委将考虑提起公益诉讼。

对此，美团打车回应称，上线 “出租车感谢费” 的初衷是考虑到春节期间供需紧张，目前正在和有关部门就其中涉及的政策法规问题进行沟通，并已第一时间将该模块下线，就方案进行进一步评估和研究。

WeWork 上市失败后生意惨淡 去年第四季度仅签署 4 份租约

据国外媒体报道，在去年 9 月底取消 IPO 之后，WeWork 在第四季度的租赁活动受到严重影响。

房地产公司 CBRE 的数据显示，在美国市场，WeWork 在 2019 年最后三个月仅签署了四份租约，较前四个季度的下滑了 93%。

而其竞争对手 Spaces 在该期间内的新租赁面积达到了 284916 平方英尺，较之前四个季度的平均水平增加了 11%。

消息称嘀嗒出行寻求在 Pre-IPO 轮中筹资至多 3 亿美元

彭博社报道称，中国打车服务初创公司嘀嗒出行正寻求筹集 3 亿美元资金，同时正在考虑进行首次公开募股（IPO），以加大与滴滴出行的竞争力度。

据报道，嘀嗒出行在 IPO 前筹集了 2.5 亿至 3 亿美元资金。知情人士称，嘀嗒已考虑在中国大陆交易所或香港交易所上市，但更偏向后者。嘀嗒出行方面对此表示没有相关消息可以披露。

根据知情人士的说法，嘀嗒自去年年中以来一直在努力筹集资金。目前尚不清楚这家公司的目标估值是多少。

去年 9 月，嘀嗒出行宣布，成立五周年来其用户数已突破 1.3 亿，车主数量突破 1500 万。目前，嘀嗒顺风车业务已覆盖 359 座城市。