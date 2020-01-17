Google 日前宣布，今年将为云游戏平台 Stadia 新增 120 多款游戏，并计划在上半年提供超过 10 款的独家作品。此前，Google 只确认了 4 款会在 2020 年推出的游戏。该公司之前收购了游戏开发商 Typhoon Studios，后者应该正在为达成上述目标而努力。

Google 还宣布了未来 3 个月内将向 Stadia 推出的其他更新，包括网页版支持 4K 游戏、支持更多 Android 手机（目前仅支持 Google Pixels 手机）、通过 Stadia 控制器在网页端进行无线游玩（目前需要有线连接），以及通过浏览器使用 Stadia 时提供其他智能助理 Assistant 功能。

4K 游戏方面，此前我们已经对《命运 2》Stadia 版的运行效果有了一定了解，结果是所谓的 4K 并不是真·4K，尽管云端串流的流是 4K，但实际上游戏的运行分辨率要低于 1080p，观感上感觉模糊。而为了获得 4K 游戏体验，玩家还需要多掏钱订阅 Stadia Pro 套餐，而不是 Google 此前承诺将会推出的免费套餐（买游戏当然还要花钱）。

Stadia 控制器方面，好消息当然是上面提到的未来可在网页端无线游玩，但目前仍不清楚手机端何时可以无线连接手柄。此外，Google 在博客中并没有提到免费套餐，之前的消息是其会在 2020 年的某个时候上线。Google 也没有提及有关 iOS 平台支持的消息，所以在接下来的 3 个月内，苹果用户应该会继续与 Stadia 无缘就是了。