中国科学院计算所团队近期宣布 “完全自主设计、开发和实现” 的 “木兰” 编程语言被质疑是 Python 语言的套壳产品。

对此，中国科学院计算技术研究所今日发表声明称，“经所科研道德委员会初步调查，‘木兰’ 语言系我所员工刘雷创办的中科智芯公司研发的面向青少年编程教育的集成化产品，该产品的开发包中包含了 Python 开源编译器，对外却声称 ‘完全自主’。该行为存在欺瞒与虚假陈述的科研不端问题。我所已对当事人刘雷做出停职检查的决定，并就管理责任责令编译实验室负责人作深刻检讨。”

中国科学院计算技术研究所同时表示，正抓紧对该问题开展进一步深入调查，将尽快公布处理结果，并以此为戒加强管理。“我所对由此造成的不良影响深表歉意，衷心感谢并诚恳接受社会各界的监督和批评。”

早些时候刘雷在中科院主管的科学网发表回应称，木兰语言在 8 位单片机上的编译器是本团队开发的，在 32 位单片机上的编译器是基于 Python 开源编译器进行的二次开发，但在接受采访中将木兰编程语言和编译器夸大为完全自主开发。刘雷表示，“对于此次在网络上造成的不良影响，本人郑重道歉，对给中科院、中科院计算所带来的不良后果表示诚挚的歉意。”