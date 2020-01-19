世界首富易主！LV 总裁取代亚马逊创始人成新首富

海外网 1 月 19 日电 最新发布的《福布斯》世界富豪排行榜上，法国奢侈品巨头路威酩轩集团总裁兼 CEO 贝尔纳·阿尔诺取代了亚马逊创始人兼 CEO 杰夫·贝索斯，登上榜首。据俄罗斯卫星通讯社报道，阿尔诺的资产总额达到 1165 亿美元；而由于亚马逊的股票下跌了 0.7%，贝佐斯以 1156 亿美元的财富总额位列富豪榜第二位；榜单的第三位是微软集团创始人比尔·盖茨，财富总额为 1106 亿美元；第四、五位分别是 “股神” 沃伦·巴菲特和脸书创始人马克·扎克伯格。

春节倒计时 7 天 滴滴等平台司机将收 “过节费”

据滴滴平台数据预测，2020 年，1 月 21 日至 2 月 3 日，全国平均打车成功率将下降 16%，这一比例，在 2019 年为 20%。其中，1 月 24-1 月 26 日，1 月 31 日，将是打车最难的 4 天，26 日和 30 日将是北京出行的高峰期。为了缓解这一难题，近日，滴滴打车、首汽约车、高德等多个出行平台纷纷推出春节措施，其中包括 “同时呼叫”、“春节司机服务费”、“司机吉祥红包” 等措施，高德还联合多个叫车平台推出 “解决纠纷超过 48 小时先行赔付用户” 等举措。另外，滴滴还将在 1 月 17 日至 2 月 8 日，在全国 280 余座城市向司机发放 “吉祥” 红包，全天或高峰期奖励等。

华为 2020 年首款旗舰 折叠屏 Mate Xs 下月发

华为 2020 年上半年除了更新 P 系列之外，还会更新 Mate 系列。是 Mate X 升级版 Mate Xs，这是华为旗下第二款折叠屏手机。工信部信息显示，日前一款型号为 TAH-AN00m 的华为 5G 数字移动电话机获得入网许可证，支持双卡双待，搭载 Android 操作系统。消息称这款手机便是华为下一代折叠屏手机华为 Mate Xs，也是华为今年最重要的成员之一。 这款机器的详细配置信息还未公布，不过据华为消费者业务 CEO 余承东表示，华为 Mate Xs 拥有更好的铰链设计，更好的处理器以及更好的折叠屏。此前，华为何刚还透露华为 Mate Xs 将会搭载麒麟 990 5G 处理器。

Airbnb 推全新治理战略：员工奖金与客户安全挂钩

Airbnb 表示，该公司在发放员工奖金时，将会把客人安全等指标考虑在内。该公司正在努力解决其平台上出租房屋的犯罪和其他问题。这些变化是其战略的一部分，其目标是既要取得商业成功，又要做一个良好的企业公民。根据上周五公布的一份蓝图，该公司还表示将成立两个团队，一个由董事会成员组成，另一个由员工组成，致力于为利益相关者服务，其中包括房东、客人、投资者、员工和房源所在的社区。在将员工奖金与宾客安全及其他非财务指标挂钩时，Airbnb 表示，它将让其全球 6000 多名员工对其平台内外发生的事情承担更大的责任。

亚马逊手掌支付将推广，已开始和 Visa 进行合作

网易科技讯 1 月 19 日消息，据国外媒体报道，知情人士透露，亚马逊正计划开发一种终端，让顾客在店内终端上挥挥手就可以完成付款。报道称，亚马逊计划将终端机推广到咖啡店、快餐店和其他商户，近期已经开始与 Visa 进行合作。此外，亚马逊也在与万事达进行商谈，包括摩根大通、富国银行在内的几家发卡行都表达了对这个项目的兴趣。亚马逊所计划的支付方式是将客户的信用卡信息与他们的手掌信息相结合。顾客在收银台结账时可以使用自己的手掌进行 “挥手” 支付，无需出示手机或信用卡。