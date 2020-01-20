新的一年，越来越多的力量参与到新能源车的领域里来。在这新的一年，蔚来的交付得到了提升，整个行业突然一夜之间，好像就呈现了一种千树万树梨花开的春天盛景。在这新年，越来越多的充电基建设施被建造，更好的汽车充电软件被打造出来并带到市场，更优秀的汽车外设，数码产品出炉，氢动力燃料电池技术也得到了新的提升和发展。2020 年，可谓是新能源车发展又一个新的元年。
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