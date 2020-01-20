江湖传闻，美团内部有两个 “老王”，一个当然是创始人王兴，另一个是二号人物王慧文。为了避免混淆，后来王兴变成了 “兴哥”，王慧文仍可独享 “老王” 称号。不过，随着王兴日前的一封 “内部信”，宣告美团 “老王” 将会逐步隐退江湖——

1 月 20 日下午，美团 CEO 王兴发布组织公告邮件，宣布美团联合创始人、S-team（美团最高管理决策机构）成员、高级副总裁王慧文（老王）将于 2020 年 12 月退出公司具体管理事务。

二当家隐退，美团开启 “下一个十年”

王慧文的退出是美团 “领导梯队培养计划” 的开始，王兴在组织公告邮件中透露此次计划的目的在于推动公司人才盘点、轮岗锻炼、继任计划等一系列工作有序开展，为下一个十年人才梯队培养提供组织和制度保障。退出后的王慧文将继续担任公司董事，并任美团终身荣誉顾问、“互联网+大学” 特别讲师，助力公司战略规划、组织传承和人才发展。

一同离开的还有另一位 S-team 成员、高级副总裁刘琳（Elaine）。同时，美团还宣布决定增补副总裁郭庆、副总裁李树斌为 S-team 成员。其中，郭庆于 2014 年 3 月加入美团，目前主要负责美团酒店、门票度假、民宿等业务；李树斌在 2019 年 12 月刚刚加入美团，在新的组织架构中担任美团平台负责人。

关于退出管理事务的决定，王慧文称，一直以来都不能很好的处理工作与家庭、健康，业务经营与个人兴趣之间的关系，也担心人生被惯性主导，怠于熟悉的环境而错过了不同的精彩。

至于为什么是这个时间点公布，王慧文认为美团 “面向互联网 ‘下半场’ 和未来十年的准备工作已经初见成效，这是适合交棒的时间点。” 他也强调，“2020 年我会和大家并肩作战，全力以赴推动美团发展，确保各项工作有序交接。”

王兴也在内部沟通时表示，过去几年王慧文和他多次讨论过退休计划，公司也为此一直在做准备，今天宣布，“我心里有理解，也有不舍，但更多的是感谢和祝福……期待老王未来换一种角色后，以另一种方式继续助力公司战略规划、组织传承和人才发展。我相信将来老王会书写更精彩的人生篇章。”

随后，美团发布了多项组织调整与任命公告，宣布成立美团平台，负责美团 App、设计及市场营销相关工作，由副总裁李树斌负责，向王慧文汇报；原用户平台点评 App 部更名为点评事业部，负责人为黄海不变，继续向王慧文汇报；成立 AI 平台和新的基础研发平台，负责强化相关技术能力，更好的服务以及赋能好公司的各个业务。

同学、创业搭档以及王兴可以 “灵魂对话” 的挚友

“老王” 这个看似平淡无奇的称号，某种程度上也反映出王慧文在美团的江湖地位，除了是 “王兴背后的男人”，还是他 “睡在下铺的兄弟”。

1997 年，在清华大学入学的第一天，王慧文就碰上了龙岩一中学霸王兴，当时王兴被保送到清华大学电子工程系无线电专业，两人成了室友，据说当时在清华期间，两人的成绩都非常 “稳定”，长期霸占倒数五名之列，王兴倒数第五，王慧文倒数第三，都是不折不扣的 “学渣”。

“学渣” 的惺惺相惜让两人的革命友谊很快升华，还一起凑钱买了个电脑。从此，王慧文踏上了漫漫网游路，迷上了上网打游戏。王兴迷上了社团和创业，俩人的成绩再也没有好转过。2001 年从清华大学毕业后，王兴去了美国特拉华大学读博，王慧文因为本科成绩不理想没有资格留校保研，而且又不能出国，只好去了中科院声学所读研。

在美国浸润了两年的王兴强烈感受到了互联网带来的变化，尤其是社交网络，当时 Facebook 已经上线。2003 年底，两个人一起退学，再加上王兴的高中同学赖斌强，三个人开始创业。

从 SNS，到输入法，三人两年折腾了差不多 10 个项目，最后决定专注在校园上。彼时的互联网真的是一片荒芜的，满地是宝藏的世界，随便一锄头就能挖到宝，占立山头。

2005 年 12 月 8 日，校内网正式上线，通过 “注册账号送鸡腿” 的形式，用了 3 个月竟然发展了 3 万用户，接着进入发展快车道。然而，后来因为没有钱增加服务器和带宽，只能饮恨将校内网以 200 万美元的价格卖给陈一舟。

卖掉校内网后，王慧文拿着钱在北京买了一套房，在大连买了一套房，然后和赖斌强结伴出去欧洲、东南亚游玩了一年，回来拉着陈亮一起搞了淘房网，创新之处在于用户可以在上面对中介进行评价，很像淘宝网。不过，当时淘房网进展并不顺利。而王兴则留在国内拉着郭万怀、杨俊、付栋平、穆荣均等人，一起创建了饭否和海内网。后来饭否被关，为了让团队有事干，又搞了美团网。

2010 年 12 月，王兴给王慧文打去一个电话，说，“你就别搞了，我这边发展挺快的，也比较需要人，你们来吧。” 于是，几个月后，王慧文他们三人再次加入当初的那个创业小团队。

加入美团没多久，王慧文就直面一场硬仗，彼时团购市场轰轰烈烈的千团大战正激战正酣，王慧文带领着团队 “边算账边开城市” ，最后形成了外界总结的 “农村包围城市” 策略，在大战中 “九死一胜”，为美团后来地位的奠定立下汗马功劳。

2012 年年底，美团实现盈亏平衡后，要寻找业务新的增长点，又是王慧文领军进入外卖市场。这是一场不亚于团购的激烈竞争，王慧文杀伐决断控制投入，砍了好些许多已经开了美团业务的冷门城市，包括王兴的老家龙岩、马鞍山、玉林和赤峰，以减少不必要的消耗。最终，百度外卖被迫退出，被饿了么收购，形成了美团与饿了么两家对峙的局面。

除了南征北战开疆拓土，在美团内部的数次大的变动中，王慧文的身影也是显而易见。

美团和大众点评合后，逐渐开始整合组织架构。2016 年 7 月的，美团点评成立了餐饮平台，其中包括到店餐饮事业群、外卖配送事业群和餐饮生态平台，统一由王慧文负责。

2017 年 12 月，美团再次调整架构，王慧文担任大零售事业群总裁，统筹生鲜零售、外卖、配送、餐饮 B2B 等业务，与姜跃平、郭万怀、王莆中、杨锦方组成大零售事业群班委。同时，王慧文还负责出行事业部，正式和滴滴铺开竞争。

短短两个月之后，美团点评又再次宣布了第三次架构调整, 成立 “餐饮平台”，将原到店餐饮事业群、外卖配送事业群和餐饮生态平台层级取消，统一进餐饮平台。调整后，美团点评业务将围绕餐饮、综合（即除餐饮外的本地生活服务）、酒店旅行三大核心业务进行。由王慧文担任餐饮平台的总裁，此前负责到店事业群的新美大 COO 干嘉伟则改为负责新设立的 “互联网+大学”，逐渐淡出。

2018 年 10 月美团又一轮组织升级，公司战略聚焦 Food+Platform，并以 “吃” 为核心，组建用户平台，以及到店、到家两大事业群，在新业务侧，快驴事业部和小象事业部将继续开展业务探索，同时成立 LBS 平台。其中王慧文统领用户平台由和 LBS 平台。

可以说，王慧文是王兴创业以来身边最关键的人物，在美团点评的每一次重要战役中都有他的身影，每一次的架构调整中都身居要职，也难怪王兴在公告邮件中说：“老王和我是有共同志趣的同学和室友，是携手创业的搭档和并肩战斗的战友，更是可以思想碰撞、灵魂对话的一生挚友。”

“后老王时代” 的美团快车驶向何方？

回过头来看，王慧文的退出并非没有征兆，其实早在一个月前，2019 年 12 月 20 日王慧文就卸任摩拜法定代表人、执行董事和经理一职。更早之前，王慧文已在 2019 年内卸任多家美团公司法定代表人，包括美团打车的运营主体上海路团科技有限公司和上海三快科技有限公司。

“老王” 的离开，对美团的影响无疑是重大的，不过王兴并非没有准备，从他邮件里的表态和迅速的人事变动都能看出来，这是一个计划已久安排，不过在等待合适的时机公布消息并按排接棒人。

接棒王慧文的李树斌作为电商老兵，去年 12 月才刚刚加入美团，此前他曾创办国内知名垂直电商好乐买，并担任 CEO。李树斌接任的消息看起来看起稀松平常，但他身上的担子却一点也不轻松。

2019 年下半年，美团实现了两次单季盈利，但增长天花板已经显现。

根据美团点评发布的 2019 年三季度财报，其 GMV（平台交易总额）、用户和商家的增速均出现放缓。第三季度，美团点评平台的交易总额为 1946 亿元，同比增加 33.6%，低于上年的 40%；截至 9 月 30 日的 12 个月，年度活跃商家 590 万，同比增长 8.8%；交易用户数 4.35 亿，同比增加 14%，均低于上季度指标增速。

在主要业务层面，占其季度营收 57% 的餐饮外卖是美团的营收支柱，这一领域美团和饿了么的争暗斗也已成常态。就目前市面上的数据来看，美团仍然占有优势，但优势并不明显，打持久战是必经之路；酒旅到店业务仅次于餐饮外卖业务，不过，在线酒旅业务的赛道亦是略显拥挤，BAT 巨头都通过不同的方式直接或者间接的参与当中。垂直领域内，携程、同程艺龙各占阵地。同程艺龙二季度营收也实现了 21%，净利润同比增长 60%。携程 Q3 财报显示，营收 105 亿元，同比增长 12%，其中，国际酒旅业务实现了 50% 的同比增长；其他业务层面，包括摩拜、小象生鲜、网约车等新业务都还在探索发展的阶段，暂时都无法给美团带来更大帮助。

在吃尽人口红利、经历大环境不好的周期时，美团点评这辆高速行驶的列车正在放缓。如何聚拢流量，找到新的增长曲线，是王兴和王慧文的继任者们需要解决的方向，不过既然 “老王” 说美团 “面向互联网 ‘下半场’ 和未来十年的准备工作已经初见成效”，那我们就拭目以待好了。

资料参考：《风口里的美团：王兴和他的团队》《王慧文：睡在王兴下铺的兄弟》

附美团内部邮件《不忘初心 薪火相传——公司启动 “领导梯队培养计划”》全文：

各位同事：

我们即将迎来美团十岁生日，比这更重要的是，我们将迎来公司新的十年。“人是美团最重要的资产”，面向下一个十年，我们要继续践行好 “帮大家吃得更好，生活更好” 的使命，就一定要让一批又一批新的管理者成长起来。为此，公司决定启动 “领导梯队培养计划”，推动公司人才盘点、轮岗锻炼、继任计划等一系列工作有序开展，为人才梯队培养提供组织和制度保障，为大家和公司共同发展创造更好的条件。

经慎重考虑，公司决定增补副总裁郭庆、副总裁李树斌为 S-team（Senior team）成员。未来我们将基于公司长期发展需要，持续加强 S-team 自身建设。

同时，联合创始人、S-team 成员、高级副总裁王慧文（老王）将于今年 12 月退出公司具体管理事务，开启人生新的篇章。今年内，老王将一如既往全力推动公司业务发展、提升组织能力，并将投入更多精力到人才梯队培养上；后续老王将继续担任公司董事，并任美团终身荣誉顾问、“互联网+大学” 特别讲师，助力公司战略规划、组织传承和人才发展。

S-team 成员、高级副总裁刘琳（Elaine）因个人及家庭原因，将于今年转任公司高级顾问，后续 Elaine 将继续投入时间精力，助力公司发展尤其是人力资源体系建设。

一支队伍，越是有远大的使命，越需要久久为功、薪火相传。十年树木，百年树人， S-team 推动自身变化正是着眼于此。感谢老王和 Elaine 在公司发展过程中做出的卓越贡献，期待他们在接下来的一段时间里为 “领导梯队培养计划” 的起步投入更多精力，期待郭庆和树斌把自己多年的实践、思考带入 S-team，为公司发展作出更大贡献，也期待未来更多的管理者成长起来！

更好的十年，让我们既往不恋，纵情向前！

王兴

2020.1.20