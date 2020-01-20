特斯拉同意买下柏林郊区的 300 公顷土地

据外媒最新消息，1 月 19 日，德国地方政府表示，特斯拉公司已同意购买柏林郊区的一个地块，使其更接近于建设第一家欧洲工厂。去年底，马斯克宣布，计划在德国柏林市附近建设另外一座电动车工厂。

勃兰登堡政府发言人弗洛里安·恩杰斯 (Florian Engels) 在一份声明中表示，特斯拉公司董事会周六批准了与勃兰登堡州的收购协议，收购一处 300 公顷的地块，州议会财务委员会已经在 1 月 9 日批准了出售。

恩杰斯表示，该协议规定了 4091 万欧元 (4536 万美元) 的初步地块收购价格，不过，如果外部评估机构未来提供了不同的土地价值评估值，那么特斯拉公司的收购价格可以修改。

刘强东发公开信：京东在极具挑战的环境中实现了高质量加速增长

据腾讯科技报道，1 月 19 日，刘强东发布公开信，信中提到，面对外部环境的不确定性，京东在去年年初坚定地进行了组织变革。在极具挑战的环境中始终保持了韧性和拼劲，京东不仅实现了大幅盈利，还实现了收入的加速增长。

刘强东同时表示，战略、组织、机制、人才、文化五位一体，保障了集团三大核心业务在 2019 年均取得了稳步的高质量增长。新的一年依然将面临市场和竞争环境的巨大挑战，但正是倒逼公司求新求变、持续升级、不断进化的动力。