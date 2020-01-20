特斯拉同意买下柏林郊区的 300 公顷土地
据外媒最新消息，1 月 19 日，德国地方政府表示，特斯拉公司已同意购买柏林郊区的一个地块，使其更接近于建设第一家欧洲工厂。去年底，马斯克宣布，计划在德国柏林市附近建设另外一座电动车工厂。
勃兰登堡政府发言人弗洛里安·恩杰斯 (Florian Engels) 在一份声明中表示，特斯拉公司董事会周六批准了与勃兰登堡州的收购协议，收购一处 300 公顷的地块，州议会财务委员会已经在 1 月 9 日批准了出售。
恩杰斯表示，该协议规定了 4091 万欧元 (4536 万美元) 的初步地块收购价格，不过，如果外部评估机构未来提供了不同的土地价值评估值，那么特斯拉公司的收购价格可以修改。
刘强东发公开信：京东在极具挑战的环境中实现了高质量加速增长
据腾讯科技报道，1 月 19 日，刘强东发布公开信，信中提到，面对外部环境的不确定性，京东在去年年初坚定地进行了组织变革。在极具挑战的环境中始终保持了韧性和拼劲，京东不仅实现了大幅盈利，还实现了收入的加速增长。
刘强东同时表示，战略、组织、机制、人才、文化五位一体，保障了集团三大核心业务在 2019 年均取得了稳步的高质量增长。新的一年依然将面临市场和竞争环境的巨大挑战，但正是倒逼公司求新求变、持续升级、不断进化的动力。
WeWork 四季度租赁面积狂降 93%
据外媒报道，在上市尝试失败和软银集团紧急提供资金救援几个月后，共享办公空间服务公司 WeWork 的业务大幅下滑，市场领导地位也被夺走了。
据世邦魏理仕的一份最新报告显示，WeWork 公司在 2019 年第四季度在美国只签署了四份新的租赁合同，总租赁面积从平均 254 万平方英尺下降到了 18.4022 万平方英尺，降幅高达 93%。
而 IWG 旗下的 Spaces 公布在 2019 年第四季度的租赁面积为 28.4916 万平方英尺。
“嘉检医学” 获得超 1.1 亿元 B 轮融资
近日，第三方医学检测平台「嘉检医学」完成了 B 轮融资，本轮融资额超过 1.1 亿元。领投方为松禾资本，跟投方为致远新星、千峰一号、嘉瑞医疗。
嘉检医学主要从事提供遗传病和肿瘤个性化综合诊断和临床遗传咨询服务。
其核心产品是基因检测，包括：高精度临床外显 PLUS、STATCare 项目（7 天出报告）、线粒体病检测 “金标准”、21-羟化酶缺乏症、常染色体显性多囊肾、面肩肱型肌营养不良症检测、染色体检测等等。与常规检测方案相比，嘉检医学强调该公司采用的是具备专利的新检测方案，速度更快、检测项目更全面、价格更低。
被挤下世界首富宝座 贝索斯称从未追求类似头衔
日前，据美国《福布斯》杂志网站报道，随着亚马逊股价 16 日下跌 0.7%，其创始人贝索斯从最新发布的世界富豪排行榜上从第一名跌至第二名，法国奢侈品巨头路威酩轩集团 (LVMH) 总裁、世界奢侈品教父伯纳德·阿诺特，再次荣登榜首的是。
之后，据美国《世界日报》19 日报道，美国电商巨头亚马逊 (Amazon) 创办人兼执行长贝佐斯 (Jeff Bezos) 分享了自己的生活和工作心得，称自己尽量不在上午 10 时前安排会议。另外，贝佐斯还表示，自己从未追求过世界首富等这类头衔，他更乐意人们称他为 “发明家贝佐斯”“创业家贝佐斯”。