国内云计算服务商 UCloud（优刻得科技股份有限公司）今日正式在上交所科创板挂牌上市，成为中国云计算第一股、中国 A 股市场第一家同股不同权的上市公司。UCloud 股票简称为 “优刻得”，股票代码为 688158。

UCloud 发行价 33.23 元，开盘价为 72 元。开市后，瞬时达到 73.18 元，涨幅 120.22%。

UCloud 董事长兼首席执行官季昕华在上市致辞中表示，UCloud 将始终坚持 “客户为先”，聚焦通过创新技术开发和规模产品应用，来满足并超越客户需求，用云计算帮助更多梦想者推动社会进步。

UCloud 创立于 2012 年，自主研发 IaaS、PaaS、AI 服务平台、大数据流通平台等一系列云计算产品，提供公有云、混合云、私有云、专有云在内的综合性行业解决方案。依托全球各地部署的 32 大高效节能绿色数据中心，该公司已为上万家企业级客户在全球的业务提供云服务支持，间接服务终端用户数量达到数亿人。

财报显示，2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月，UCloud 营业收入分别为 5.16 亿元、8.40 亿元、11.87 亿元和 6.99 亿元。公有云是报告期内公司最主要的收入来源，2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月，报告期内分别贡献了 91.43%、90.97%、85.15% 和 80.89% 的收入。

截至 2019 年 9 月 30 日，UCloud 及其子公司拥有专利权 24 项，对应云主机、云硬盘、网络带宽、安全屋、数据方舟、云数据库、CDN、云高防等多个云计算核心产品。

UCloud 目前在亚洲、欧洲、非洲、美洲等国家和地区，拥有 32 个数据中心、25 个可用区，在东南亚、非洲等地服务互联网、游戏、金融等各个领域的出海企业，并通过技术输出、渠道拓展等形式，在当地发展合作伙伴，拓展当地企业市场。

招股书显示，未来三年，UCloud 将贯彻由云计算（Cloud Computing）战略、大数据（Big Data）战略、人工智能（AI）战略共同组成的 “CBA” 发展战略。

在云计算领域，公司将坚持行业突破战略，重点开拓传统行业，通过渠道合作、资本合作等多种形式，与各行业企业联合打造行业解决方案，实现互利共赢。在大数据领域，公司将以促进数据安全便捷流通，挖掘数据价值为目标，让更多机构实现数据的统一融合和交叉分析。在人工智能领域，公司将恪守中立定位，构建涵盖数据采集、数据处理、人工智能算法探索、人工智能算法训练、人工智能在线服务的一站式全流程人工智能基础服务平台，为客户提供服务。