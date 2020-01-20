SpaceX 飞船二季度将首次载人飞行 外媒称将开启太空旅游时代

腾讯科技讯 北京时间周日晚间，马斯克创办的私营太空公司 SpaceX 成功完成了载人版龙飞船紧急逃生系统的测试，这也是龙飞船正式开始接送宇航员之前所必需的的最后一次测试。在试验成功完成后，美国一家权威媒体指出，这次成功试验意味着美国宇航局中断多年的载人航天计划重新启动，不仅宇航员能够乘坐美国的载人飞船来往于太空轨道，未来到太空旅游观光的人数也会激增。太空之旅都不是普通人能负担得起的。维珍银河一个座位收费 25 万美元。

三星投资 5 亿美元在印度建智能手机屏幕工厂

腾讯科技讯 1 月 20 日消息，据外媒报道，作为印度智能手机市场曾经的领头羊，三星正重新将目光瞄准这里。该公司正向印度投资 5 亿美元，以便在新德里郊区建立生产智能手机屏幕的工厂。三星在备案文件中披露，该公司已经从诺伊达的现有工厂分配了部分土地用于建造新工厂。2018 年，三星在诺伊达建立工厂，并称该工厂是世界上最大的移动制造工厂。对于那家工厂，该公司曾承诺投资约 7 亿美元。新工厂应该有助于三星进一步提高在当地生产智能手机零部件的能力，并获得新德里提供的一系列税收优惠。

Windows 10 X 设备有望重点加强手势控制能力

Windows 10 X 是微软第一个用于双屏设备的新操作系统，据报道它也可能会在传统笔记本电脑上运用。 Windows 10 X 最初是在 10 月 2 日的 Surface 活动上宣布的，微软最初计划在推出运行模块化操作系统的笔记本电脑之前，在一些设备上发布 Windows 10X。在 2020 年 CES 上，联想的 ThinkPad X1 Fold 被发现已经预装了 Windows 10 X 的早期版本，并且用户界面的研发重点目前主要集中在滑动手势上。Windows 10 X 仍然非常不完整，目前缺少一些基本功能，但是不断完善后预计将在今年给我们带来更多好消息。

特斯拉与德国达成协议：3 亿元购买 300 公顷土地建厂

网易科技讯 1 月 20 日消息，据外媒报道，柏林当地政府于当地时间周日表示，美国电动汽车制造商特斯拉已同意购买柏林郊区的地块，其在欧洲的首家超级工厂动工在即。2019 年 11 月份，特斯拉宣布将在德国东部勃兰登堡州的格伦海德建造超级工厂。目前，德国汽车制造商正积极致力于推出特斯拉的竞争车型，这可能促使电动汽车领域的竞争更加激烈。政界人士、工会和行业团体对特斯拉的到来表示欢迎。但也有约 250 名当地人走上街头抗议，担心工厂可能危及供水和周围森林中的野生动物安全。

苹果承认会扫描 iPhone 用户的云端照片：防止违法内容

1 月 20 日消息，据外媒报道称，苹果方面已经证实，用户上传到 iCloud 的照片、视频等内容，会被扫描，这样做并不是为了窃取用户隐私，而是为了检查其中是否含有一些不太合法的东西，比如虐待儿童等行为。虽然苹果证实了上述行为，但是他们并没有透露具体扫描的方式。其实在这之前，苹果首席隐私官简·霍瓦斯之前接受媒体采访时也曾表示，苹果会扫描上传到 iCloud 的照片，这是对用户负责，同时也是对他们自己负责。在用户隐私这件事上，苹果一直态度很坚决，苹果有责任去保护苹果用户的个人数据和隐私的。