特斯拉 Model X 成为 SpaceX 载人飞行任务官方车辆

新浪科技讯 北京时间 1 月 21 日上午消息，据外媒报道，在 SpaceX 未来的国际空间站发射任务中，特斯拉的 Model X 将成为新的用来运送 NASA 宇航员的官方车辆。这枚航天器未来将把宇航员送往国际空间站。作为发射任务的一部分，SpaceX 还需要一辆官方车辆将宇航员载往发射台。据传，Model X 非常有可能成为这样一辆官方车辆，因为 SpaceX 已经在肯尼迪发射中心使用 Model X。道格·赫利和罗伯特·贝肯将成为首批乘坐 SpaceX 的 “载人龙飞船” 的宇航员，届时他们将乘坐特斯拉的 Model X 前往发射台。

三星管理层重组 总裁卢泰文被任命为移动业务主管

腾讯科技讯 1 月 20 日消息，据外媒报道，全球最大智能手机制造商三星电子周一表示，该公司正对主要子公司的管理层进行重组，包括任命总裁卢泰文为新的移动业务主管。知情人士此前透露，现年 51 岁的卢泰文是三星最年轻的总裁，他支持三星将更多手机外包给中国和其他公司生产的战略转变，以削减成本，并更好地与华为等中国对手竞争。三星在一份声明中表示，作为前移动开发主管，卢泰文领导了三星 Galaxy 移动设备的开发，预计在智能手机竞争日益激烈的时候，他将给该团队注入新的活力。

谷歌 CEO 皮查伊：AI 必须受到监管 不能任由市场放纵

网易科技讯 1 月 20 日消息，据外媒报道，谷歌及其母公司 Alphabet 首席执行官桑达尔·皮查伊日前亲自撰文，声称人工智能太过重要，必须受到监管，人们非常担心 AI 造成的潜在负面后果。公司不能仅仅建立新技术，而放任市场力量来决定如何使用它。他在文中说道：我们希望在监管机构努力应对不可避免的紧张局势和权衡取舍时，成为他们的合作伙伴。AI 有可能改善数十亿人的生活，而最大的风险可能是无法实现这个目标。通过确保以负责任的方式构建 AI，使每个人都受益，我们可以激励子孙后代像我一样相信技术的变革力量。

暂停上市后预亏超 112 亿！乐视网退市定局已成

1 月 20 日晚间，乐视网发布业绩预告，2019 年预计亏损 112.81 亿-112.86 亿元。 2018 年年报发布后，乐视网已经进入暂停上市阶段。2019 年业绩预亏超 112 亿元，意味着乐视网将在暂停上市之后再迎业绩亏损，将会触及《创业板上市规则》13.4.1 规定中的 “暂停上市后首个年度经审计的净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值”、“暂停上市后首个年度经审计的期末净资产为负值” 等多项终止上市条件。乐视网被深交所终止上市或许只是时间问题。拖垮乐视网 2019 年业绩的最大因素来自于乐视网第二季度对乐视体育违规担保案等高达 98 亿元的计提。

华为手机新设计专利曝光：后置 “X” 五摄

IT 之家 1 月 21 日消息 据 91mobiles 报道，近日华为手机的新专利曝光，采用后置 “X” 型五摄设计。据 91mobiles 报道，近日华为公司向德国专利局 DPMA 申请了一项新的设计专利。从公布的专利设计草图显示，这款手机和华为 Mate 30 Pro 手机设计类似。这款手机采用了后置圆形摄像头模组，采用后置 “X” 型五摄设计，左侧还带有闪光灯。从手机正面来看，屏幕采用了曲面屏 “刘海” 设计，上方的传感器开孔达到三个。据了解，近几年手机的后置摄像头越来越多，最近也出现了几款采用后置五摄的手机，如小米 CC9 Pro 系列和诺基亚 9 PureView 等。