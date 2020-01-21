Candy 前不久给孩子买了点读笔用来学英语。三岁半的孩子在使用科技产品方面表现出了惊人的认知能力。

这些伴随着移动互联网发展出生的 10 后以及 11 后们，在科技产品方面无师自通。他们有着 80 后、90 后们无法企及的动手能力。

工作生活在一线城市的 8090 后们，日常生活中少不了各种科技产品的应用。在回家过年时，也有不少朋友买相关的科技产品送给家人朋友。今年，他们会带哪些科技产品呢？

动点科技采访了各大互联网公司的程序员们的故事，作为日常科技产品的 geeker, 他们对科技产品有什么喜好？

被科技产品包围的 11 后

在程序员们的日常生活中，电脑、手机、智能手表已经成为多数 geeker 的标配。对于有着额外喜好的耳机、扫地机器人、陪伴孩子玩耍的智能机器人则是生活所需。

在我们的采访中，Candy 的孩子已经被科技产品包围。在 8090 后的童年和学生时代，复读机，文曲星已经是当年的高配。而现在的孩子，有陪伴他们讲故事的智能机器人、学习用的点读机和 AR 式的英语绘本，让他们无论是学习还是生活都充满了科技的味道。

谈及对于孩子对于科技产品的使用，Candy 也提到了担忧的一方面：“这些孩子使用 iPad、手机等产品的时间过长，视力问题可能会是这一代孩子会遇到的普遍问题。”

苹果有毒 VS 偏爱华为

在程序员们的世界里，科技产品的系统、架构、功能已经不同于常人的好用和好看。

在动点科技采访的过程中，有执着于苹果产品的 geeker, 开玩笑说苹果有毒。家里的手机、电脑、耳机等产品均是苹果。 也有执着于华为手机的 geeker, 在他看来，无论是外观还是系统，其他品牌都无法企及。

无独有偶，Candy 也是一名从 iPhone4 开始钟情于苹果产品的 geeker。在她看来，苹果的外观设计和系统都是她想要的，安卓与 Windows 都不能满足她的需求。

使用频率最高的豆浆机

除了手机电脑这类日常用品，Kindle、扫地机器人等也会成为不少人的日常科技产品。然而在我们的采访中发现了这样的答案：

“给爸妈买的扫地机器人因为他们用不习惯，后来就放在角落吃灰了。”

“因为身边的朋友用 Kindle, 自己也买了一个，但用了不久后，就用来盖泡面了。”

在互联网公司工作的卜卜告诉动点科技，在他的生活中，除了日常使用的手机电脑之外，几乎每天都用豆浆机。“好好做豆浆，健康生活挺好的。” 卜卜谈到。

这是互联网人追求健康生活最后的倔强。

并没有出现颠覆性的科技产品

当我们为现在孩子使用科技产品的认知能力意外时，Candy 认为，现在孩子用的科技产品虽然当年 8090 后们使用的产品看上去高端了，但并没有起到颠覆性的作用。

在 Candy 看来，用来学英语的点读笔只是起到了辅助作用，智能机器人讲故事也只是替代了我们曾经用的磁带，现在的孩子用的科技产品花样玩法多了，但大多数还是附加作用。

大多数 8090 后们，最早使用电子产品的动机是用来学英语后来成了听歌等娱乐产品。曾经的我们一款产品用的时间可以很长，而现在的孩子使用的科技产品迭代得比我们要快很多。

在动点科技的采访中我们发现，过年回家的年货已经不止于日常吃喝的食品饮料，更多生活在一线的年轻人会给家人买手机、投影仪、扫地机器人、耳机、智能手表等适用于父母需要的产品。

“我要父母买二手手机”，有一位 geeker 在采访中聊到。

“为什么要买二手？”

geeker 笑着问：“为什么要问这么尖锐的问题？”

科技产品无法代替陪伴

“今年给媳妇儿买了 iPhone11，因为她过生日，就这么简单。”

动点科技在采访中，收到了各种答案：给孩子买的点读笔，给媳妇儿买智能手表用来运动，买手机当生日礼物，给父母买投影机用来看电影……

无论那种产品，无不同透漏着温情和祝福。8090 后的我们已经从当年向父母要用来学英语的电子产品成长到今天为他们买科技产品的一代，希望这些科技产品可以物尽其用，甚至 “代替” 我们给父母家人带去更多快乐。

然而，就像 Candy 在采访中谈到的，给孩子买学英语的点读笔也是辅助作用，仍然代替不了陪她上课和亲自陪她读绘本。

无论给父母还是孩子，除了带给他们方便快乐的科技产品外，最好的礼物仍是陪伴。