Uber 日前表示已将其在印度的外卖业务 Uber Eats 出售给了当地竞争对手 Zomato。至于原因，正如之前的报道，是 Uber 希望在全球范围内削减开支，争取在 2021 年实现盈利。

Uber 将拥有 Zomato 9.99％ 的股份，Eats 用户将纳入这家印度公司。根据 TechCrunch 的说法，知情人士称，该交易使 Uber Eats 在印度的业务价值在 1.6 亿美元至 2 亿美元之间。

福雷斯特研究公司（Forrester）分析师 Satish Meena 表示，尽管与 Uber 达成了交易，但 Zomato 仍然落后于本地竞争对手 Swiggy，后者每天的订单数更多。在 Prosus Ventures 的支持下，Swiggy 于 2018 年末筹集了 10 亿美元。

“我们的印度 Uber Eats 团队在过去两年中取得了令人难以置信的成就，我为他们的独创性和奉献精神感到自豪，”Uber 首席执行官 Dara Khosrowshahi 在一份声明中表示。他补充表示，印度对于 Uber 而言仍然是非常重要的市场，公司将继续投资以发展当地的出行业务。

Uber Eats 在 2017 年进入印度市场，据知情人士称，Uber 在 2018 年底就开始商谈以出售这家公司。

知情人士亦表示，关于印度的 Uber Eats 员工，他们中的一部分可以选择加入 Uber，而其他人则可以选择离开。