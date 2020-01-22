通用汽车自动驾驶部门 Cruise 推出了名为 “Origin” 的自动驾驶电动车，这款车目前为 “量产就绪” 状态。

Origin 采用橙、黑作为主题颜色，没有方向盘和踏板，配备所谓 “owl（猫头鹰）” 的混合传感器，设计为可在高速公路上行驶。其内部空间非常宽敞，座椅为面对面设计。公司 CTO、联合创始人 Kyle Vogt 在发布活动上指出，每个座位都旨在满足乘客个人对于 USB 插孔的需求。车内还装有显示屏，可为乘客提供有关出行的信息。

Vogt 补充表示，Origin 的门是滑开式的，所以针对骑行者友好且安全。

Origin 意在表明 Cruise 的实力，该公司准备大规模部署自动驾驶共享出行服务。CEO Dan Ammann 强调，这并非概念，而是公司打算用于共享服务的量产车。当然，受限于各地的法律法规，Origin 并不会在短期内驶上公路。

Ammann 在接受采访时说，目前，Origin 将用于私人、封闭的环境中，例如密歇根州的通用汽车工厂。他还提到，这款车的设计行驶里程为 100 万英里（约 160 万公里），而制造成本大约是如今常见的电动 SUV 的一半。

via TechCrunch