随着智能手机的普及，现在的人们面临的一大问题是：每天花费过多时间刷手机。针对这个棘手的问题，Google 日前又推出了新的数字健康（Digital Wellbeing）实验应用，希望帮助你降低每天使用手机的频次。

首先是 Envelope，一款可以把手机装进去（目前仅支持 Pixel 3A）的 “信封”，分为打电话专用版和摄像专用版。把手机放进去后，你可以通过信封上印有的拨号键盘来接打电话，还有一个按钮可以告诉你时间——通过依次闪烁数字的方式；摄像版本也是同样的原理，你只能拍照或摄像。想看看效果？等睡觉前拆开信封再说。

想体验的话，你需要下载 Envelope 应用，再打印出信封的折纸图并自行折好，之后开启应用把 Pixel 3A 装进去，最好用胶水封口，以防轻易就能把手机拿出来。

接下来是 Activity Bubbles 和 Screen Stopwatch，前者可以记录你解锁手机的次数，每解锁一次手机桌面就会出现一个气泡，使用时间越长气泡就会越大。Screen Stopwatch 则会在你解锁手机后开始计时，显示你每天花了多少时间看手机。

上述实验应用是 Google 数字健康项目的一部分，如果你感兴趣的话，可以查看我们之前对另外几个项目的介绍。