蓝胖子机器人创立的初衷是对物流仓储多个工作环节进行智能化变革和升级，用机器人来自主完成诸如分拣、运输、装卸载等工作，从而将人从重复繁重的体力劳动中解放出来，从事更有价值的事情。

蓝胖子机器人创业团队是一个优势互补的强有力团队。CEO 邓小白曾在 UPS、摩根大通和科尔尼管理咨询公司担任高级职位，拥有丰富的物流及投行经验，分别入选 2017 福布斯中国 30 位 30 岁以下精英和 2018 福布斯亚洲 30 位 30 岁以下精英；CTO 张浩具有十余年机器人研究经验，是将 “maker” 翻译为 “创客” 的第一人，也是北京和深圳创客空间的联合创始人，入选了 2017 福布斯中国 30 位 30 岁以下精英；联合创始人周丹旦拥有十余年的软件开发经验，是前 Gameloft 深圳工作室软件工程师领队，也是前深圳博思百纳有限公司 CTO。

此外，蓝胖子机器人的核心管理团队还包含前 UPS 执行副总裁兼首席商务官 Alan Gershenhorn，前 UPS 高级副总裁兼中国区总裁 Perry Chao 以及前现代传播集团 CEO 兼执行董事、“香港最具影响力十大广告人” 之一的 Leo Wong。

蓝胖子机器人还拥有由多国技术人员组成的核心技术团队，包含 2017 年亚马逊机器人大赛的冠军团队成员、前 Intel 中国研究院研究科学家，以及毕业于美国西北大学、澳大利亚国立大学、清华大学、北京大学等多所国内外高校的顶尖技术人才。

蓝胖子综合运用计算机视觉、运动规划、移动、深度学习等人工智能和机器人技术，开发包含包裹分拣、运输、码垛、装载等软硬件相结合的机器人方案和规划算法，应用于先进制造、快递物流、零售电商、海港空港等多个行业，助力其提升工作效率，降低运营成本。

由于电商行业的迅猛发展，物流行业的包裹数量急剧上升，2019 年仅中国的包裹量就突破了 600 亿件，预计到 2021 年，这个数字会突破千亿。欧美国家的网上业务也在以每年 10% 的速度增长。而 2018 年全球第三方物流市场规模超过了 8 千亿美元，预计到 2020 年会达到 16000 亿美元。同时，随着消费者对配送时间的要求越来越高，很多物流公司都在尽力缩短包裹的配送时间。另一方面，由于人口红利的逐渐褪去以及人口老龄化的日趋凸显，很多国家面临着劳动力不足的困境。因此利用人工智能和机器人技术来完成相应的工作，成了解决这一行业痛点的必经之道。

目前，智能物流机器人行业大多数团队都聚焦在移动运输环节，研发以 AGV 小车为载体的运输和分拣方案。蓝胖子机器人是市场上少有的能提供整体解决方案的企业，公司产品涉及物流行业多个环节，从卸载、分拣、运输，到装载，可同时解决多项行业难题和挑战，是最有潜力首先实现物流全智能化的企业之一。

在机械臂方案对比上，传统机械臂产品缺乏灵活性和适应性，只能对固定规格物品，执行重复性动作。蓝胖子机器人的智能机械臂方案可完成对多种非标准物件、多规格、多材质物品的抓取和放置。不仅如此，还可实时做出决策，灵活应对实际场景的复杂情况。

从产品柔性来说，蓝胖子机器人的产品具有高度客户定制化和延展性。客户可根据实际需求、预算和场地情况，可选择纯软件产品，也可选择软硬件集成的机器人产品，可选择某一个模块的机器人产品，或者选择整套的集成解决方案。

蓝胖子机器人的产品和服务可以分为两类，一类是软硬件结合的机器人集成产品，另一类是纯软件产品。 第一类包含装载机器人（分为拖车装载机器人和货箱装载机器人）、码垛机器人、上件机器人、分拣机器人（分为分拣柜分拣机器人、重力分拣机器人和传送式分拣机器人）、电商播种机器人、集群移动机器人以及移动机械臂 MOMA（Mobile Manipulator）。 另一类产品主要有智能货柜预订及装箱规划算法、场地设计算法等。

蓝胖子当前处于 B 轮融资，估值约 3 亿美元。公司此前经历了天使轮、A 轮、A+轮融资，融资规模总计数千万美元，投资人包括云锋基金、洪泰基金、创新工场、UPS 等。

蓝胖子未来将利用人工智能和机器人技术及产品赋能更多行业，从制造业、物流运输，到零售电商，进行一体化赋能和全局化动态规划，从而帮助更多行业客户提升工作效率和决策效率，降低运营成本，助力人类社会可持续发展。

发展年鉴

2015 年 3 月，开启商业化运作。

2015 年 5 月，进入亚马逊机器人大赛决赛轮。

2015 年 9 月，天使轮创新工场领投。

2016 年 10 月，获得 IROS 抓取大赛第 2 名。

2016 年 11 月，研发出第一代通用型机器人 MOMA。

2017 年 5 月，A 轮洪泰基金领投。

2017 年 8 月，总部搬至深圳赤湾。

2017 年 9 月，与中美物流巨头建立合作。

2018 年 2 月，A+轮云锋基金领投

2018 年 8 月，运营澳洲办公室。

2018 年 9 月，获夏季达沃斯评为 “中国人工智能 50 强”

2018 年 11 月，运营美国办公室。

2019 年 3 月，运营广州办公室。

2019 年 7 月，入选夏季达沃斯全球 “技术先锋” 企业。

2019 年 11 月，首次在制造业落地应用。

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