针对 2019 新型冠状病毒疫情，美团外卖发布应急响应措施，表示已制定应急预案，在武汉及其他疫情波及地区，为骑手全面配备口罩，升级站点消毒和测温措施，骑手餐箱早晚各消毒一次、每日测量骑手体温，响应政府关于野味防控的相关措施。

另外，美团表示，为保障用户和骑手的安全，在武汉部分医院暂停配送服务，同时向美团闪购所有销售口罩的商家发出要求，不允许涨价销售。

以下为措施全文：

针对近期新型肺炎疫情，美团外卖已成立疫情防控专项小组，制定应急预案，采取措施如下： 1. 在武汉及其他疫情波及地区，为骑手全面配备口罩，并设置专人对佩戴情况抽检；升级站点消毒和测温措施，在站点配备体温计、口罩、消毒液和酒精凝胶。骑手餐箱早晚各消毒一次、每日测量骑手体温，如有异常症状立即停止工作、安排就医并及时报备。 2. 响应政府关于野味防控的相关措施，全面排查平台上的野味产品，下线相关商品和商户。 3. 为保障用户和骑手的安全，在武汉部分医院暂停配送服务。 4. 我们已向美团闪购所有销售口罩的商家发出要求，不允许涨价销售。同时，我们正在全力协调口罩生产厂家，全力保障口罩供应。 疫情防控形势依然严峻，我们呼吁每位用户加强防范，戴上口罩，减少接触密集人群，外出回家后及时洗手洗脸，若出现发热等症状及时就医。我们一起同舟共济，抗击疫情！

在这之前，饿了么也发布公告称，按市场指导价对口罩商户定价持续筛查干预。淘宝、苏宁易购等电商平台要求平台中所有口罩绝不允许涨价。滴滴出行也表示，全力给武汉滴滴网约车司机发放口罩和消毒液。携程表示，发烧、抗击疫情一线人员可以免费取消旅游订单，哈啰顺风车则为起/终点为武汉的订单提供取消免责保障。