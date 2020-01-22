面对去年入局的强有力对手 Disney+ 和 Apple TV Plus，Netflix 的用户增长在过去的三个月里依旧超出了预期。Netflix 的第四季度业绩报告显示，其会员数在全球和美国均有增长。

Netflix 目前拥有超过 1.67 亿付费用户，在过去三个月增加了约 880 万。该公司此前预测的增长数是 760 万。

但 Netflix 也承认，去年 1 月价格上调后以及其他流媒体服务的推出可能影响了美国和加拿大市场的增长。2019 年第四季度，美国和加拿大地区的订阅用户仅增加了 55 万，作为对比，2019 年第三季度增加了 61 万订户，而这一数字在 2018 年第四季度是 175 万。

Netflix 同时预测，2020 年第一季度将增加 700 万付费用户。此外，Netflix 还分享了有关其原创内容的数字，包括有 7600 万家庭观看了至少两分钟的《巫师》（The Witche）。

Netflix 此前宣布将从 2 月到 4 月，在除日本、美国和加拿大以外的约 190 个国家和地区上线《龙猫》、《魔女宅急便》等吉卜力工作室的 21 部动画作品，相信届时将会迎来新一轮订户增长。