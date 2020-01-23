1 月 21 日上午消息，日本博客 Macotakara 发布了一份新报告，描述了 2020 年新 iPhone 的细节。其中一些参数和此前 郭明錤 曝光一致，但是一些细节有所不同。

根据 Macotakara 的报道，今年新 iPhone 和去年 iPhone 11 系列有着 “相同的外观设计”，唯一区别在于摄像头技术不同，这一点和之前郭明錤的报道不太一样。郭明錤认为，新 iPhone 的设计与经典的 iPhone 4 相似，并以此作为基础对手机重新设计。

Macotakara 报道还称，5.4 英寸新 iPhone 机身大 “介于 iPhone SE 和 iPhone 8 之间”，而 6.1 英寸版本介于 iPhone 11 和 iPhone 11 ProMax 之间；6.7 英寸款会比 “iPhone 11 Pro Max 略高一些”。

除了新机的 “身高”，该报告还详解了新产品的厚度。其中最大的 6.7 英寸产品厚度为 7.4 毫米，很明显比现在 8.1 毫米的 iPhone 11 Pro Max 更薄。此外，这个尺寸的新 iPhone 后置摄像头传感器比 iPhone 11 Pro Max 更大。

网上曝光新 iPhone 的镜头配置

与郭明錤报道一致的是，5.4 英寸和 6.1 英寸新 iPhone 会配备双摄。在这一点上，郭明錤认为 6.1 英还有另一个版本，配备三摄和 3D ToF 镜头（6.7 英寸也是这套三摄配置）。

Macotakara 和郭明錤一样，都曾准确预测过即将发布的 iPhone 功能和设计。不过今年他们两家的预测发生了分歧，郭明錤更倾向于新 iPhone 有类似于 iPhone 4 的设计。

我们普遍认为所谓类似 iPhone 4 的设计指的是双面玻璃和更佳硬朗的中框设计，此前 Macotakara 也是展示过他们做的新 iPhone 模型。在今天的报告中，新 iPhone 的正面变化不大，这意味着今年的新机 “刘海” 不会变小。

此前这家博客放出的模型对比图

那么新 iPhone 到底有几种呢？下面有一些汇总：

iPhone SE 2（也可能是 iPhone 9）与 iPhone 8 设计相同，配备 Touch ID 和 Home 键，今年三月发布；5.4 英寸 OLED 屏幕新 iPhone，后置双摄；6.1 英寸 OLED 屏幕新 iPhone，后置双摄；6.1 英寸 OLED 屏幕新 iPhone，后置三摄外加 3D ToF 镜头，秋季发布会发布；6.7 英寸 OLED 屏幕新 iPHone，后置三摄外加 3D ToF 镜头，秋季发布会发布。