1 月 25 日消息，动点科技日前获悉，为更高效协助疫情防控工作，在向武汉有关部门报备后，滴滴已在当地组建 “医护保障车队”，为武汉各医院医务工作者提供免费出行服务，春节无休随时待命，所有费用由滴滴承担。

从 1 月 24 日晚深夜开始，滴滴已经与多家武汉医院的医务工作者取得联系并对接出行需求。“医护保障车队” 首批 100 名司机已配备防护装备和消毒液，25 日凌晨已开始提供服务。

此外，根据此前新京报的消息，滴滴目前正召集 1336 名网约车司机，组建 “社区保障车队” 并交相关部门和社区居委会统一调度，为武汉各社区民众提供免费出行服务。

滴滴在公告中表示：“我们深知这些还远远不够，目前仍在持续采购防护装备物资，希望能为更多的武汉医务工作者提供免费出行服务。

1 月 24 日凌晨，滴滴出行宣布，应武汉市新冠肺炎防控指挥部要求，滴滴出行将于 2020 年 1 月 24 日 12 时起，暂停武汉市内的网约车及网约出租车运营，恢复时间以指挥部通告为准。

滴滴声明全文如下：

为更高效协助疫情防控工作，在向武汉有关部门报备后，滴滴已在当地组建 “医护保障车队”，为武汉各医院医务工作者提供免费出行服务，春节无休随时待命，所有费用由滴滴承担。

从 1 月 24 日晚深夜开始，滴滴已经与多家武汉医院的医务工作者取得联系并对接出行需求。“医护保障车队” 首批 100 名司机已配备防护装备和消毒液，25 日凌晨已开始提供服务。

我们深知这些还远远不够，目前仍在持续采购防护装备物资，希望能为更多的武汉医务工作者提供免费出行服务。

再次感谢所有医务工作者和司机师傅们的坚守，请你们在保障别人的同时，一定要保重自己，我们一起加油。

滴滴出行

1 月 25 日