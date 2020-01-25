拼多多日前正式上线 “抗疫情专用频道”，通过 “百亿补贴” 对抵御疫情相关的医疗卫生用品和药品进行全面覆盖，以确保包括口罩、体温计、抗病毒冲剂等在内的应急商品，均以全网低价方式，维持足量供给。

据悉，春节期间，该频道所覆盖商品，均将通过顺丰包邮的形式发货，以最快速度响应各地区的需求。

为此，拼多多已组建超过 130 人的应急保障小组，将从厂商、物流、售后等多个方面提供有力保障，春节期间，该小组将实施 24 小时响应机制。

据应急保障小组相关负责人介绍，疫情发生后，拼多多迅速启动特殊商品应急预案，统筹、组织了一批医疗卫生用品商家及品牌，以保障物资的源头供给。同时，平台还实时比对各商品历史价格，对包括口罩、消毒液、体温计、板蓝根等在内的急需品进行 24 小时监测，确保商品 “最低价、不断货”。

拼多多 APP 信息显示，目前，“抗疫情专用频道” 已经登陆 APP 首页、“百亿补贴” 首页等最显著区域。此外，用户通过搜索 “口罩” 等关键词，也可进入该频道。在 “百亿补贴” 的支撑下，拼多多平台 20 只装的医用无菌口罩仅售 18.9 元，红外线体温计补贴后售价仅 46 元，专用护目镜仅售 39.51 元。

拼多多抗击 “新冠肺炎” 专项工作组负责人表示：自疫情发生以来，平台相关物资需求持续快速上涨，仅防护口罩的销量就超过 3000 万只。“为进一步做好相关物资保障工作，团队正持续加大 ‘百亿补贴’ 的覆盖商品范围，以及品牌方、生产商的统筹工作。” 上述负责人表示：“春节期间，拼多多平台将恪守 ‘真补贴、最低价、不断供’ 的原则，尽全力做好基础物资保障工作，希望能够和全国人民一起，众志成城、共度时艰，为抗击疫情尽一份绵薄之力。”