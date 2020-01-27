新能源车市场依然是如火如荼在进展着，不仅仅全新的车型在不断被带到市场，众多围绕未来驾驶体验的新技术也层出不穷。这次就让我们一起回顾下本周的 AutoNode 精彩资讯：
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Sono 索诺汽车众筹达到 5000 万欧元目标，会用于首款太阳能车量产
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特斯拉加快步伐，已经为 Gigafactory 4 签订土地购买合同
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现代和起亚向英国电动汽车开发商 Arrival 投资 1 亿欧元
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雷诺 Twingo ZE 今年亮相，比预期的要早两年
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不能轻易落后，斯巴鲁最迟到 2035 年转向纯电动或混合动力
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大众加速电气化进程，电动 SUV 车型 ID.4 将于今年春天全球首发
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面向未来，Futurus Technology 展示交互式混合现实功能的挡风玻璃
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Aptiv 通过其内部传感技术和 AI 增强驾驶安全性和便利性
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丰田欧洲分公司在 2019 年的所有业务中使用 100％可再生电力
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高歌猛进，Lucid Motors 在欧洲开放预订电动跑车 Lucid Air
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通用的自动驾驶汽车部门 Cruise 发布了 Origin，旨在 “改善城市生活”
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大众与 Aeris 宣布成立新合资公司 Ventic，共同打造互联汽车技术平台
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新型 9.6 米比亚迪 ADL 电动客车为 Go-Ahead 伦敦的 100 号路线服务
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全面布局，奥迪在英国推出 e-tron 充电服务
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日产与优步签署协议，为伦敦的驾驶员提供 2,000 辆全电动 LEAF
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爱驰 AIWAYS 将在日内瓦展示面向客户的 U5 全电动 SUV 和全新 U6ion
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大众汽车共享服务 WeShare 在欧洲扩展，推动电动车普及
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玛莎拉蒂开始测试其首款 100％电动动力总成系统
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铁路电气化进程开启，东芝将从 2021 年开始建造混合动力火车
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