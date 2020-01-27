全国人民目前正在努力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，但与此同时，部分电商平台的口罩店铺却出现了不实宣传、价格不稳等问题。对此，淘宝今天早些时候回应称，其已对部分店铺涉及到的上述问题全部逐一做了核查，相关商品已全部下架，并将协助消费者进行退款。
淘宝称，个别店铺需要更细致的复核，但健康第一，相关商品也已先予下架处理。
“其他相关线索，我们正在持续调查和处理中，请大家放心。这项工作我们会坚决继续下去，发现一家，查处一家，绝不手软。” 淘宝在声明中表示。
1 月 26 日，阿里安全官方微博发声明称，其已经对网友反映的存在问题的口罩店铺进行了调查和处理，并公示了部分店铺的处理情况。
以下为淘宝回应全文：
感谢各位网友提供的线索。
文中提到的店铺，我们已全部逐一做了核查，部分店铺涉及到的不实宣传、价格不稳问题，相关商品已全部下架，并将协助消费者进行退款。
个别店铺需要更细致的复核，但健康第一，相关商品也已先予下架处理。
武汉新型冠状病毒疫情牵动每个人的心。很多口罩厂家放弃春节假期，大年夜也回到工作岗位赶制口罩，我们非常感动，也非常感谢，他们是这个春节的逆行者。
其他相关线索，我们正在持续调查和处理中，请大家放心。这项工作我们会坚决继续下去，发现一家，查处一家，绝不手软。
如果大家发现相关问题线索，可以在淘宝 APP 里，点击商品详情页右上角的 “我要反馈”，直接进行举报，我们会第一时间展开调查和处理。