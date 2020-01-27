全国人民目前正在努力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，但与此同时，部分电商平台的口罩店铺却出现了不实宣传、价格不稳等问题。对此，淘宝今天早些时候回应称，其已对部分店铺涉及到的上述问题全部逐一做了核查，相关商品已全部下架，并将协助消费者进行退款。

淘宝称，个别店铺需要更细致的复核，但健康第一，相关商品也已先予下架处理。

“其他相关线索，我们正在持续调查和处理中，请大家放心。这项工作我们会坚决继续下去，发现一家，查处一家，绝不手软。” 淘宝在声明中表示。

1 月 26 日，阿里安全官方微博发声明称，其已经对网友反映的存在问题的口罩店铺进行了调查和处理，并公示了部分店铺的处理情况。

以下为淘宝回应全文：