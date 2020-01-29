1 月 29 日，映客通过北京春风公益基金会向湖北、湖南等疫区捐献价值 100 万元的医疗物资，为抗击疫情再尽一份力。首批医疗物资含有 10 万只医用口罩、10 万副医用手套、1000 套防护服、1000 副护目镜等，将于近日抵达目的地。

疫情爆发以来，全国各地发起支援武汉行动，大批社会物资均集中在重点疫区、重点医院。与此同时，武汉辐射下的周边地区同样遭遇着疫情冲击，很多地方医疗条件差，物资严重紧缺，加之信息不畅、交通闭塞，遇到的防疫困境并不亚于武汉。基于这种现状，映客此次捐助更多聚焦于中小城市医院，以及一些大城市的小型社区门诊。

映客创始人兼 CEO 奉佑生表示，此举旨在缓解这些地方的物资紧缺情况。强武汉不能弱周边，支援中小城市，有助于防止形成新的疫情传播中心。映客呼吁社会各界人士，对医疗资源相对薄弱的疫区给予更多关注。

在国内物资和物流相对紧张的情况下，映客选择了 “国内+海外” 双渠道的采购方式。北京春风基金会理事长王昊表示，为保障所有援助物资的安全合规，他会亲自全程监控物资的采购和运送情况。同时，基金会还与供货商签订了相关协议，如发现一例不合格产品将全额退款并索赔。

在海外采购方面，基金会与当地华人合作，确保整个采购过程规范、透明，采购产品符合国内相关标准。另外，海外物资的运输选择了南航为应对疫情开辟的绿色通道，确保物资及时送达疫区人员手中。

自新型肺炎疫情爆发以来，映客始终保持密切关注，第一时间成立网络防疫情工作小组，时刻响应疫情防护工作。映客平台楚楚、吴春怡、文表姐等众多主播也陆续通过各种渠道捐款捐物，并通过直播、短视频等形式为疫区加油打气。