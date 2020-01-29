1 月 29 日消息，最近持续的新型冠状病毒肺炎疫情牵动着无数人的心，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东也在朋友圈发文称，“我们送的不是货，是温暖和希望！”

刘强东在其微信朋友圈发布的原文如下：

无论白天还是黑夜，街道一样冷冷清清；我们的背影很孤单，但是我们不孤独，我们知道四周满含着一双双期待的眼神，我们送的不是货，是温暖和希望！致敬坚持奋斗在一线的全体京东物流兄弟们，谢谢你们！

京东方面称，保障供应是京东的责任和义务，京东已经全面动员，紧急联动大量合作伙伴，加大、加快相关商品的生产和流通，全力保障供应，与广大消费者共同面对。

京东物流也紧急调度多批车辆，直接奔赴品牌商的工厂，将大批刚刚从生产线下来的货品装车，及时运输到京东分布在全国各地的物流中心。

此外，为了全面支持武汉当地抗击疫情的工作，京东物流还开通全国各地驰援武汉救援物资的特别通道，目前特别通道承运的多批次社会救援物资已陆续运抵武汉。结合当地防疫物资需求程度，京东物流正在通过公路、铁路、航空等多种运输方式，陆续将大批口罩、医疗用品从全国各地运往武汉地区。物流方面表示，当前京东物流在武汉地区的仓运配运营仍在持续，在优先保障医疗物资运输的同时，也全力保障武汉市民的日常生活需求。在武汉亚洲一号等仓储基地、城配各车队、武汉数十个营业部，仓库员工、车队司机、快递小哥等在充分做好自身防护的同时，正全力投入工作，保障城市的民生供应，为武汉的明天奋力拼搏。