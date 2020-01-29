1 月 29 日消息，动点科技获悉，新浪日前设立 1 亿元的专项资金，用于此次 “新型肺炎” 的抗击。

据新浪方面透露，此基金将为一线救援者提供直接援助，并针对医务人员关怀、防疫物资紧急援助等多个领域的公益项目进行配捐。目前，基金支持的第一个项目，为北京感恩公益基金会发起的 “守护者后盾行动”。该项目筹款目标 1026 万元，所有因公参加 2020 年 “抗击新型肺炎” 工作人员，包括不限于医务人员、检疫人员、检查人员、媒体记者等，如果在救援中致病、致残甚至不幸身故，都将获得资助。

基于专项基金，新浪将发起 “医护后盾” 公益计划，希望能在国家福利制度保障的基础上，为抗击新型冠状病毒肺炎的工作人员提供更细致的后续保障。此外，即将推出的 “抗肺炎互助计划”，将为受到疫情影响的人群提供有效的医疗费用补充，为其因救治而产生的误工提供生活费用补充。

除了设立专项基金外，微博微公益也在第一时间面向公益机构开放捐赠通道。中华慈善总会、爱德基金会等知名公益机构已相继发起 10 个抗击肺炎的公益项目，6 个已完成募捐，其中湖北省红十字基金会发起的 “湖北省新型肺炎求支援” 项目，在 50 分钟内就完成了筹款目标。

数据显示，截至 1 月 29 日 13 点，63 万名网友已捐款超过 2000 万元。

