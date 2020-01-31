终于，我们告别了 2019，迎来了 2020。你还记得十年前的你，是什么样子吗？

十年前，也许你还在想象 2020 年会是什么样子，转眼间，2020 年已经到来~

十年的时间里，中国的人均 GDP 上涨了三倍，从约 3300 美元增长到了 9800 美元，中国成为世界第二大经济体。

十年的时间里，中国互联网、科技领域的创新不断涌现。

2009 年的夏天，新浪推出了新浪微博，十年后的今天，这款产品击败了其他国内同类竞争者，成为中国版的 Twitter。

十年前，刚刚经历金融危机的华为曾想卖掉手机业务，十年后的 2019 年，华为手机在全球市场上的出货量预计在 2.3 亿部左右，这一数字或将超越苹果。

2011 年，小米第一款手机上市，开启了智能手机平民化的浪潮。十年后的今天，小米手机全球出货量 1.19 亿台，位居全球第四，并将业务扩展到了穿戴设备、智能家居领域。

2012 年，腾讯推出微信，拿到了移动互联网的头等舱船票。现在，微信用户规模突破 11 亿，成为国民超级应用。

二十一世纪的第二个十年可以说是移动互联网的十年。移动互联网的爆发催生出许多亿级用户体量的应用，滴滴打车、饿了么外卖、淘宝天猫网络购物，让人们的生活因为手机而改变，手机点餐、打车、支付、网购、挂号，生活的各个场景已经和十年前大不相同。

智能手机的普及开启了算法革命，通过人工智能算法推送资讯的今日头条从 2012 年创立至今已经成为日活用户过亿的内容分发平台，其母公司字节跳动推出的抖音同样爆火。

2015 年，做五环外生意起家的拼多多备受争议，如今拼多多市值已经超越昔日三巨头之一的百度，成为中国市值排名第五的互联网上市公司。

十年之间，中国企业正摆脱模仿者和跟随者的刻板印象，大步跨进出海的浪潮。在南亚和东南亚市场，一家叫传音的手机公司拿下了非洲手机第一的宝座。

十年前的 3G 通讯时代，手机上网速度慢、流量贵，只能满足简单的 QQ 聊天和文字阅读，而站在 4G 时代尾端的 2019 年和即将步入 5G 时代的 2020 年中，视频聊天是和远方亲友沟通的首选方式，AR/VR 应用、物联网、车联网等 5G 应用也正在不断推陈出新。

2017 年，AlphaGo 打败李世石，人工智能技术开始崭露头角，2017 年因此被华尔街日报、福布斯称为 “AI 元年”，以人工智能为代表的 IT 技术变革也将是下一个十年的主题。

科技时代的每一个十年都在刷新人们的认知，颠覆既有的传统，我们或许无法预知下一个十年会发生什么，唯有拥抱变化，心怀期许。