新的一年，巨头的创新变革力量不断，而新的造车企业也在全球更多的国家崛起。我们持续保持对新能源汽车的行业关注，报道最新的资讯和信息：
- 戴姆勒向德国汉堡公交运营公司 VHH 移交 16 部纯电动公交车
- 汽车共享平台 Amber 和研究机构 TNO 合作研究改善汽车电池寿命
- 加速推进，通用汽车正在将底特律工厂改成电动汽车工厂
- 沃尔沃表示，XC40 全电动车获得不错的初始订单需求
- Bevan Group 与 Voltia 达成协议，在英国改装 Nissan e-NV200
- 斯里兰卡首款电动超级跑车 Vega EVX 开始由 Maersk 运到日内瓦
- 塔塔汽车透露 Nexon EV 的价格，同时还会继续推三款电动车
- 博格华纳以 33 亿美元并购德尔福，将打造新能源技术巨擘
- Artega 开始接受迷你复古双人电动车 Karo 的订单
- 林肯和 Rivian 达成合作伙伴关系，交付林肯首款纯电动汽车
- 继续发力，比亚迪向多伦多交付加拿大制造的首批电动客车
- 挪威初创公司 Fresco Motors 的电动轿车 Reverie 希望获得 3000 个订单
- 稳扎稳打，英国新款大众 e-Up 起价为 19,695 英镑
- 后来居上，保时捷现在的充电服务点达到了 100,000 个
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