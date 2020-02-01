1 月 31 日晚，快看漫画对外公示了第二轮驰援行动进展，已采购 12.05 万件医疗防护物资，正陆续发往湖北等地基层医院。同时，作为一家漫画平台，快看漫画联合共青团中央发起抗击疫情漫画征集活动，用原创力量，为中国加油。

新型冠状病毒肺炎牵动全国人民的心。1 月 27 日，快看漫画公布了第一轮驰援情况，包括紧急从印度采购 1 万个 N95 口罩发往湖北，付费/会员漫画对湖北用户免费开放，快看漫画 App 上线抗击疫情频道。

快看漫画持续在海外寻找急缺的医疗物资。经过筛查货源，核对资质，第二轮共有 6.5 万只医用外科口罩、5 万只医用手套、5500 件防护服，共计 12.05 万件，发往 16 家医院。

快看漫画方面表示，本轮驰援的医院大多为基层医院，除了杭州萧山区第一人民医院外，均为湖北中小城市的医院，面临严重的医疗物资缺口。目前，这些医疗援助物资正在陆续发出，包括荆门市第二人民医院在内的部分医院已经验收。

同时，作为一家互联网漫画平台，快看漫画宣布联合共青团中央发起主题为 #为中国应援 #的抗击疫情漫画征集活动，向奋战在抗击疫情前线的人致以崇高的敬意；向在后方支持的人，送去力量和关怀。本次活动持续时间为 1 月 31 日至 2 月 9 日，在快看漫画端内或微博可参与。这一征集活动，也旨在加强文艺作品对人心的鼓舞作用。

快看漫画表示，快看漫画和所有创作者、用户一起抗击疫情，共克时艰，期待胜利的到来。