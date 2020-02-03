三星的智能音箱产品并没有被遗忘。或许是 “临时工” 的误操作，三星官方新闻稿网站今天早些时候误放出了 Galaxy Home Mini 的信息，表明该公司的这个命途多舛的产品即将发布。根据这篇新闻稿（现已被删除），Galaxy Home Mini 将于 2 月 12 日正式发布，售价 99000 韩元（约人民币 582 元）。

据称，Galaxy Home Mini 支持三星自己的 AI 助理 Bixby，并搭载 Haman（哈曼）旗下高级音频品牌 AKG 的高品质扬声器，提供 360 度环绕声。其内置的两个麦克风支持长距离语音识别。此外，借助 IR（红外线）遥控功能，Home Mini 还可以像红外遥控器那样控制各制造商的普通家用电器。

Galaxy Home Mini 的 “老大哥”Galaxy Home 已延期多时，其原本定于 2019 年 4 月上市，后来又被推迟到 2019 年第 3 季度。不过好消息是，三星仍然在坚持着，该公司之前确认项目未被取消，称 “我们将继续在推出之前改进和加强 Galaxy Home，并期待尽快与 Galaxy 粉丝分享更多内容。”

三星定于 2 月 11 日举办发布会，届时我们应该能见到新旗舰手机 Galaxy S20 和下一代折叠屏手机 Galaxy Z Flip，而从意外曝光的发售日来看，Galaxy Home Mini 或许会紧随此次发布之后亮相。

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