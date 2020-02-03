三星即日起临时关闭中国区最大旗舰体验店

据硅谷分析师报道，2 月 3 日，三星中国给出的消息称，出于谨慎考虑，并根据健康专家的最新建议，即日起至 2 月 9 日，三星旗舰体验店 (外滩）将暂停营业。

据悉，三星旗舰体验店（外滩）位于上海南京东路，是三星在中国的首家也是目前最大的旗舰体验店，该店于 2019 年 10 月 18 日正式开业。三星曾在此召开沟通会推出三星在中国国内市场上的首款中端 5G 手机三星 Galaxy A90 5G。

除了三星，苹果也在近日临时关闭位于青岛、南京和福州的三家 Apple Store 零售店之后，宣布将关闭在中国大陆所有零售店、办公室和呼叫中心。