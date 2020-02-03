三星即日起临时关闭中国区最大旗舰体验店
据硅谷分析师报道，2 月 3 日，三星中国给出的消息称，出于谨慎考虑，并根据健康专家的最新建议，即日起至 2 月 9 日，三星旗舰体验店 (外滩）将暂停营业。
据悉，三星旗舰体验店（外滩）位于上海南京东路，是三星在中国的首家也是目前最大的旗舰体验店，该店于 2019 年 10 月 18 日正式开业。三星曾在此召开沟通会推出三星在中国国内市场上的首款中端 5G 手机三星 Galaxy A90 5G。
除了三星，苹果也在近日临时关闭位于青岛、南京和福州的三家 Apple Store 零售店之后，宣布将关闭在中国大陆所有零售店、办公室和呼叫中心。
分析师：苹果或已下调 iPhone 百万台出货量
据硅谷分析师报道，天风国际旗下知名分析师郭明錤给出的最新报告称，2020 年第一季度，苹果已经将 iPhone 出货量下调了 10%（至少是百万部）。
报告中指出，2020 年第一季度的手机行业，手机品牌与产业链正面临 3 个潜在风险，分别是：
1、中国市场手机出货将低于市场预期；
2、5G 手机对 Android 品牌换机需求贡献小于预期；
3、iPhone 供应在 1Q20 受到疫情爆发影响故出货低于预期。
苹果方面，iPhone 供应在今年第一季度受到疫情爆发影响，其出货量将下调约 10% 至 3600–4000 万部 (vs. 1Q19 的 3,800 万部)。
一名房地产老兵将担任 WeWork 新 CEO
据外媒报道，一位知情人士透露，WeWork 正计划任命商业地产公司布鲁克菲尔德地产 (Brookfield Properties) 的零售业务负责人桑德普·马思拉 (Sandeep Mathrani) 担任公司新任首席执行官。
马思拉将会取代 WeWork 公司现有的两位联合首席执行官——阿迪·明森 (Artie Minson) 和塞巴斯蒂安·冈宁汉姆 (Sebastian Gunningham)，他们于 9 月份接替了 WeWork 的联合创始人兼首席执行官亚当·纽曼 (Adam Neumann)，作为 WeWork 重组过渡期间的掌门人。
据报道，马思拉的首席执行官任期定于 2 月 18 日开始，这将是 WeWork 在快速增长但竞争激烈的共享办公空间市场中努力建立一个能够维持自身的业务的重要组成部分。
中国电信为火神山医院提供 5G
据人民网报道，2 月 2 日，抗疫重大工程—火神山传染病医院全面交付。中国电信已于 2 月 1 日完成了医院信息系统建设。
中国电信与为火神山医院提供方案规划、通信设施建设维护、重大保障、应急通信等一揽子服务，终于在 2 月 1 日火神山医院正式交付前全面完成医院固话、光纤、4G 和 5G 网络覆盖和医疗上云、远程会诊等信息化系统建设，为火神山医院按时交付使用提供了 5G 云网融合的全方位信息化保障。
比照 2 月 1 日交付的火神山医院信息化系统的成功模式，中国电信还将为雷神山医院提供全面的通信保障和信息化建设，并计划于 2 月 5 日交付。目前，雷神山 4G、5G 及光纤覆盖已经打通，可满足 15000 人的通信需求，两条 1G 的云专线、卫生专网、医保线路、10G 互联网大带宽、1000 多部固定电话等已经进入交付环节。
阿里巴巴开通菜鸟绿色通道：物资直达收件人地址
日前，根据菜鸟网络的官方消息，阿里巴巴开通了菜鸟绿色通道，全球救援物资免费运输，物资可直接送达收件人地址。
官方称，目前缺囗罩，缺手套，缺防护服，海内外捐赠物资需要运输的机构，都可以与阿里联系免费运输。据悉，该条绿色通道 24 小时接听，专人跟进，全球有效。提货、储存、转运、清关、配送，全部免费。另外，官方还提到目前的热线暂不接受个人捐赠运输，因为要把宝贵的运力留给更多救命物资；海外捐赠机构需要有出口资质 EOR。