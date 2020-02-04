在新型冠状病毒的影响下，iPhone 的供货可能会中断。路透社报道称，知情人士表示，如果富士康中国工厂的停工状况再延期一周，其可能会受到 “重大” 生产影响。富士康在中国的多家工厂已被告知 2 月 10 日前不能开始生产。该知情人士还称，如果暂停生产时间再延长的话，富士康可能会中断向包括苹果在内的客户的发货。

根据路透社查看的一份内部备忘录，富士康要求湖北员工和客户不要返回工厂，并要求工人每天汇报自身健康状况，其还设立了热线，鼓励员工举报违规行为（可得到 200 元奖金）。

消息人士指出，疫情对富士康迄今的影响 “相对较小”，考虑到目前产能已转移到墨西哥、越南和印度，如果 2 月 10 日能够复工，“加班赶工还是可以补上”。

富士康母公司日前表示，仍预计能够如期在中国各地开始生产。

此前分析师郭明錤预测称，肺炎疫情将导致今年第一季度 iPhone 出货量下降 10%，他预计第一季度 iPhone 出货量为 3600 万至 4000 万部。另外，郭明錤指出，因冠状病毒导致的疫情不确定性，很难预测 2020 年第二季度的情况。

苹果已暂时关闭其位于中国大陆的所有办公室、零售店和呼叫中心，恢复日期暂定为 2 月 10 日。

题图：Reuters