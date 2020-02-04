Google 母公司 Alphabet 今天发布了 2019 财年第四季度财报。该公司第四季度总营收为 460.75 亿美元，比上年同期的 392.76 亿美元增长 17%；净利润为 106.71 亿美元，同比增长 19%。

Alphabet 还首次披露了 YouTube 和云计算业务的数据。YouTube 2019 财年的广告收入为 151.5 亿美元，仅第四季度就达到 47.2 亿美元。云业务 2019 财年收入为 89.2 亿美元，其中第四季度为 26.1 亿美元。

在财报电话会议期间，Alphabet 和 Google 首席执行官 Sundar Pichai 公布了有关付费 YouTube 音乐和高级订阅服务的数据。YouTube Music Premium 和 YouTube Premium 现在均拥有 2000 万付费订阅用户，YouTube TV 的订户达到了 200 万。

Alphabet 旗下 Google 部门的第四季度网站营收为 319.02 亿美元，高于上年同期的 269.25 亿美元。其中，搜索及其他业务营收为 271.85 亿美元，高于上年同期的 233.20 亿美元；YouTube 广告业务营收为 47.17 亿美元，高于上年同期的 36.05 亿美元。

Google 部门的第四季度广告营收（由网站营收和网络营收组成）为 379.34 亿美元，高于上年同期的 325.18 亿美元。Alphabet 第四季度 “Other Bets” 业务营收为 1.72 亿美元，高于上年同期的 1.54 亿美元。

“我们在深度计算机科学领域（包括人工智能、环境计算和云计算）中进行的投资为整个 Alphabet 的持续增长和新机会提供了坚实的基础。”Sundar Pichai 表示。“我对我们在搜索和打造两个新的增长领域——YouTube 和 Cloud——方面持续取得进展感到非常高兴，这两个领域的年广告收入已经达到 150 亿美元，云收入现在达到了 100 亿美元。“

Alphabet CFO Ruth Porat 表示：“在 2019 年，我们再次实现了强劲的营收增长，营收达到 1620 亿美元，同比增长 18%，不计入汇率变动的影响为同比增长 20%。”